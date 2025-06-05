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Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области

Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области

Три поезда в Крым и два из Крыма задерживаются из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T13:05

2025-06-05T13:05

2025-06-05T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Три поезда в Крым и два из Крыма задерживаются из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Машинист одного из них заметил повреждение полотна. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Так, в Крым с опозданием прибудут три состава:· №007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 июня из Питера, остановлен в районе станции Едаково, время опоздания составляет более 3 часов;· №173/174 Москва – Евпатория, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе станцииПухово, время опоздания составляет около 3 часов;· № 92/93 Москва – Севастополь, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе Пухово, время опоздания составляет более 2 часов.Из Крыма задерживаются два поезда:· №17/18 Симферополь – Москва, отправлением 4 июня из Симферополя, остановлен на станции Перевальск, время опоздания составляет более 2 часов;· №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 4 июня из Симферополя, остановлен в районе станции Подгорное, время опоздания составляет около 2 часов.Кроме того, в РЖД сообщили о задержке 21 состава.Железнодорожники предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления движения поездов. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут обеспечены питанием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, поезд, поезд "таврия", воронежская область, россия, транспорт, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд)