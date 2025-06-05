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Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области
Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области
Три поезда в Крым и два из Крыма задерживаются из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T13:05
2025-06-05T13:05
2025-06-05T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Три поезда в Крым и два из Крыма задерживаются из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Машинист одного из них заметил повреждение полотна. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Так, в Крым с опозданием прибудут три состава:· №007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 июня из Питера, остановлен в районе станции Едаково, время опоздания составляет более 3 часов;· №173/174 Москва – Евпатория, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе станцииПухово, время опоздания составляет около 3 часов;· № 92/93 Москва – Севастополь, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе Пухово, время опоздания составляет более 2 часов.Из Крыма задерживаются два поезда:· №17/18 Симферополь – Москва, отправлением 4 июня из Симферополя, остановлен на станции Перевальск, время опоздания составляет более 2 часов;· №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 4 июня из Симферополя, остановлен в районе станции Подгорное, время опоздания составляет около 2 часов.Кроме того, в РЖД сообщили о задержке 21 состава.Железнодорожники предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления движения поездов. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут обеспечены питанием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области
Три поезда в Крым и два из Крыма задерживаются из-за происшествия в Воронежской области
13:05 05.06.2025 (обновлено: 13:34 05.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым.
Три поезда в Крым и два из Крыма задерживаются из-за происшествия на железной дороге
в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна
в Воронежской области. Машинист одного из них заметил повреждение полотна. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.
"Движение поездов компании "Гранд Сервис Экспресс" в Воронежской области временно приостановлено. На 13.00 в пути задерживаются пять поездов ГСЭ", - говорится в в ТГ-канале компании.
Так, в Крым с опозданием прибудут три состава:
· №007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 июня из Питера, остановлен в районе станции Едаково, время опоздания составляет более 3 часов;
· №173/174 Москва – Евпатория, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе станцииПухово, время опоздания составляет около 3 часов;
· № 92/93 Москва – Севастополь, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе Пухово, время опоздания составляет более 2 часов.
Из Крыма задерживаются два поезда:
· №17/18 Симферополь – Москва, отправлением 4 июня из Симферополя, остановлен на станции Перевальск, время опоздания составляет более 2 часов;
· №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 4 июня из Симферополя, остановлен в районе станции Подгорное, время опоздания составляет около 2 часов.
Кроме того, в РЖД сообщили о задержке 21 состава.
"В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд", - проинформировали в компании.
Железнодорожники предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления движения поездов. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут обеспечены питанием.
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