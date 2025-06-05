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Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ

Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ

В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден ж/д путь в Воронежской области. Об этом со ссылкой на ФСБ... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T13:25

2025-06-05T13:25

2025-06-05T14:25

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воронежская область

взрыв

российские железные дороги (ржд)

поезд "таврия"

поезд

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден ж/д путь в Воронежской области. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Машинист одного из них заметил повреждение полотна. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. В компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили о задержке пяти поездов, следующих в Крым и в обратном направлении. В РЖД проинформировали о задержке 21 состава. По информации ФСБ, действия машиниста и бригады помогли предотвратить ЧП, жертв удалось избежать. Обстоятельства происшествия расследуют, специалисты осматривают поврежденный участок. По имеющимся первым признакам есть основания для возбуждения дела по статье "терроризм", добавили в силовом ведомстве.На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, воронежская область, взрыв, российские железные дороги (ржд), поезд "таврия", поезд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)