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Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ
Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ
В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден ж/д путь в Воронежской области. Об этом со ссылкой на ФСБ... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T13:25
2025-06-05T14:25
крым
новости
воронежская область
взрыв
российские железные дороги (ржд)
поезд "таврия"
поезд
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден ж/д путь в Воронежской области. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Машинист одного из них заметил повреждение полотна. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. В компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили о задержке пяти поездов, следующих в Крым и в обратном направлении. В РЖД проинформировали о задержке 21 состава. По информации ФСБ, действия машиниста и бригады помогли предотвратить ЧП, жертв удалось избежать. Обстоятельства происшествия расследуют, специалисты осматривают поврежденный участок. По имеющимся первым признакам есть основания для возбуждения дела по статье "терроризм", добавили в силовом ведомстве.На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости, воронежская область, взрыв, российские железные дороги (ржд), поезд "таврия", поезд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ

ФСБ: ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва

13:25 05.06.2025 (обновлено: 14:25 05.06.2025)
 
© Вести ВоронежМесто подрыва железной дороги в Воронежской области
Место подрыва железной дороги в Воронежской области
© Вести Воронеж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден ж/д путь в Воронежской области. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.
В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Машинист одного из них заметил повреждение полотна. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. В компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили о задержке пяти поездов, следующих в Крым и в обратном направлении. В РЖД проинформировали о задержке 21 состава.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", — говорится в релизе.
По информации ФСБ, действия машиниста и бригады помогли предотвратить ЧП, жертв удалось избежать. Обстоятельства происшествия расследуют, специалисты осматривают поврежденный участок. По имеющимся первым признакам есть основания для возбуждения дела по статье "терроризм", добавили в силовом ведомстве.
На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.
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КрымНовостиВоронежская областьВзрывРоссийские железные дороги (РЖД)Поезд "Таврия"ПоездФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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