Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ
ФСБ: ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва
13:25 05.06.2025 (обновлено: 14:25 05.06.2025)
© Вести ВоронежМесто подрыва железной дороги в Воронежской области
© Вести Воронеж
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден ж/д путь в Воронежской области. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.
В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Машинист одного из них заметил повреждение полотна. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. В компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили о задержке пяти поездов, следующих в Крым и в обратном направлении. В РЖД проинформировали о задержке 21 состава.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", — говорится в релизе.
По информации ФСБ, действия машиниста и бригады помогли предотвратить ЧП, жертв удалось избежать. Обстоятельства происшествия расследуют, специалисты осматривают поврежденный участок. По имеющимся первым признакам есть основания для возбуждения дела по статье "терроризм", добавили в силовом ведомстве.
На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.
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