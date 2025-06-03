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В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ
В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ
В Крыму за последнюю неделю зафиксирован спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T21:07
2025-06-03T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю зафиксирован спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 3,8%, зарегистрировано 5137 заболевших", – говорится в сообщении.В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1342 человека, уточнили в ведомстве.Также за указанный период в Крыму зарегистрировано 18 случаев коронавируса, а в Севастополе – два.Снижение заболеваемости ОРВИ продолжается в Крыму и Севастополе с прошлой недели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавирусаКогда насморк – симптом аллергии: ответ врачаВсплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, росприроднадзор, орви, коронавирус
В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму за неделю снизился почти на четыре процента

21:07 03.06.2025
 
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© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю зафиксирован спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 3,8%, зарегистрировано 5137 заболевших", – говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1342 человека, уточнили в ведомстве.
Также за указанный период в Крыму зарегистрировано 18 случаев коронавируса, а в Севастополе – два.
Снижение заболеваемости ОРВИ продолжается в Крыму и Севастополе с прошлой недели.
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