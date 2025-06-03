https://crimea.ria.ru/20250603/v-krymu-snizhaetsya-zabolevaemost-orvi-1146917175.html

В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ

В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ

В Крыму за последнюю неделю зафиксирован спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T21:07

2025-06-03T21:07

2025-06-03T20:32

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

росприроднадзор

орви

коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/29/1107752943_0:216:2875:1833_1920x0_80_0_0_0962bded6d401848375cde2dc871a0f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю зафиксирован спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 3,8%, зарегистрировано 5137 заболевших", – говорится в сообщении.В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1342 человека, уточнили в ведомстве.Также за указанный период в Крыму зарегистрировано 18 случаев коронавируса, а в Севастополе – два.Снижение заболеваемости ОРВИ продолжается в Крыму и Севастополе с прошлой недели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавирусаКогда насморк – симптом аллергии: ответ врачаВсплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, росприроднадзор, орви, коронавирус