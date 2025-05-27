https://crimea.ria.ru/20250527/v-rossii-vyyavili-sluchai-zabolevaniya-novym-shtammom-koronavirusa-1146757948.html

В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса

В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса - РИА Новости Крым, 27.05.2025

В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса

В России выявлены четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T18:10

2025-05-27T18:10

2025-05-27T18:14

коронавирус

анна попова

новости

роспотребнадзор

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В России выявлены четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, впервые об этой разновидности стало известно в январе 2025 года в Китае.Она добавила, что все системы в России способны выявлять этот вид коронавируса, поэтому незамеченным он не останется.Роспотребнадзор продолжает наблюдение за заболеванием и его геномными вариантами. Руководитель организации напомнила, что, выезжая за рубеж, нужно внимательно относится к своему здоровью: при любом недомогании обращаться к специалисту, употреблять в пищу только проверенные продукты и воду.В середине мая сообщалось о всплеске заболеваемости COVID-19 – число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%. Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, анна попова, новости, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье, россия