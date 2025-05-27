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В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса
В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса - РИА Новости Крым, 27.05.2025
В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса
В России выявлены четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T18:10
2025-05-27T18:14
коронавирус
анна попова
новости
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здоровье
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В России выявлены четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, впервые об этой разновидности стало известно в январе 2025 года в Китае.Она добавила, что все системы в России способны выявлять этот вид коронавируса, поэтому незамеченным он не останется.Роспотребнадзор продолжает наблюдение за заболеванием и его геномными вариантами. Руководитель организации напомнила, что, выезжая за рубеж, нужно внимательно относится к своему здоровью: при любом недомогании обращаться к специалисту, употреблять в пищу только проверенные продукты и воду.В середине мая сообщалось о всплеске заболеваемости COVID-19 – число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%. Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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коронавирус, анна попова, новости, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье, россия
В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса

Четыре случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в России

18:10 27.05.2025 (обновлено: 18:14 27.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В России выявлены четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, впервые об этой разновидности стало известно в январе 2025 года в Китае.

"Это определенную настороженность должно вызывать, но, по нашим наблюдениям за этими четырьмя больными и по наблюдениям коллег в разных странах, более тяжелым течением он не отличается", – подчеркнула Попова.

Она добавила, что все системы в России способны выявлять этот вид коронавируса, поэтому незамеченным он не останется.
Роспотребнадзор продолжает наблюдение за заболеванием и его геномными вариантами. Руководитель организации напомнила, что, выезжая за рубеж, нужно внимательно относится к своему здоровью: при любом недомогании обращаться к специалисту, употреблять в пищу только проверенные продукты и воду.
В середине мая сообщалось о всплеске заболеваемости COVID-19 – число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%. Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.
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КоронавирусАнна ПоповаНовостиРоспотребнадзорЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеРоссия
 
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