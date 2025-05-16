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Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
В Китае снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19: за последний месяц число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Такие данные приводит РИА... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T15:36
2025-05-16T15:36
2025-05-16T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Китае снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19: за последний месяц число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%.Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.Главный инфекционист Восьмой народной больницы Гуанчжоу Цай Вэйпин в интервью China Daily отметил, что периодические всплески COVID-19 – ожидаемое явление. Он призвал сохранять спокойствие, но посоветовал людям из групп риска не забывать о профилактике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧВ Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
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РИА Новости Крым
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новости, в мире, китай, коронавирус, здоровье
Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
В Китае снова растет число случаев COVID-19: положительных тестов стало в два раза больше
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Китае снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19: за последний месяц число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%.
"В этом месяце уровень положительных результатов тестирования на коронавирус вырос, при этом в южных провинциях он выше, чем в северных", – говорится в сообщении.
Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.
Главный инфекционист Восьмой народной больницы Гуанчжоу Цай Вэйпин в интервью China Daily отметил, что периодические всплески COVID-19 – ожидаемое явление. Он призвал сохранять спокойствие, но посоветовал людям из групп риска не забывать о профилактике.
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