https://crimea.ria.ru/20250516/vsplesk-covid-19-v-kitae-chislo-zarazhennykh-rastet-1146492573.html

Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет

Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет

В Китае снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19: за последний месяц число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Такие данные приводит РИА... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T15:36

2025-05-16T15:36

2025-05-16T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Китае снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19: за последний месяц число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%.Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.Главный инфекционист Восьмой народной больницы Гуанчжоу Цай Вэйпин в интервью China Daily отметил, что периодические всплески COVID-19 – ожидаемое явление. Он призвал сохранять спокойствие, но посоветовал людям из групп риска не забывать о профилактике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧВ Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика

https://crimea.ria.ru/20250506/orvi-i-koronavirus-v-krymu-otstupayut--zabolevaemost-snizilas-na-25-1146230267.html

китай

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, китай, коронавирус, здоровье