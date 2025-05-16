Рейтинг@Mail.ru
Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250516/vsplesk-covid-19-v-kitae-chislo-zarazhennykh-rastet-1146492573.html
Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
В Китае снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19: за последний месяц число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Такие данные приводит РИА... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T15:36
2025-05-16T15:36
новости
в мире
китай
коронавирус
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125282158_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_e4890d0bb5befa29573f354351b1866b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Китае снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19: за последний месяц число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%.Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.Главный инфекционист Восьмой народной больницы Гуанчжоу Цай Вэйпин в интервью China Daily отметил, что периодические всплески COVID-19 – ожидаемое явление. Он призвал сохранять спокойствие, но посоветовал людям из групп риска не забывать о профилактике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧВ Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
https://crimea.ria.ru/20250506/orvi-i-koronavirus-v-krymu-otstupayut--zabolevaemost-snizilas-na-25-1146230267.html
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125282158_143:0:2859:2037_1920x0_80_0_0_fe949b48dd0d2958bc7740e56ec59535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, в мире, китай, коронавирус, здоровье
Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет

В Китае снова растет число случаев COVID-19: положительных тестов стало в два раза больше

15:36 16.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкШприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19
Шприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Китае снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19: за последний месяц число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%.
"В этом месяце уровень положительных результатов тестирования на коронавирус вырос, при этом в южных провинциях он выше, чем в северных", – говорится в сообщении.
Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.
Главный инфекционист Восьмой народной больницы Гуанчжоу Цай Вэйпин в интервью China Daily отметил, что периодические всплески COVID-19 – ожидаемое явление. Он призвал сохранять спокойствие, но посоветовал людям из групп риска не забывать о профилактике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ
В Крыму и Севастополе стали реже болеть COVID-19 – статистика
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
6 мая, 20:21
ОРВИ и коронавирус в Крыму отступают – заболеваемость снизилась на 25%
 
НовостиВ миреКитайКоронавирусЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек
16:14За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
16:06Шторм накроет Севастополь в субботу
15:46На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
15:36Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
15:24Переговоры в Стамбуле завершились
15:23Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
15:15Крымский мост сейчас: со стороны Тамани начала расти очередь
15:04В Крыму инвалид добился компенсации за самостоятельно купленные лекарства
14:36Сильные дожди с грозами идут на Крым
14:27В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем
14:03Путин собрал Совбез
13:56Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
13:48Звуки взрывов на полигоне у Кара-Кобы под Севастополем - что происходит
13:37Переговоры в Стамбуле делегаций России и Украины стартовали
13:32Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки
13:16Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
13:05Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
12:45Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
12:35Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок
Лента новостейМолния