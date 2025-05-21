https://crimea.ria.ru/20250521/kogda-nasmork-simptom-allergii--otvet-vracha-1146596153.html

Когда насморк – симптом аллергии: ответ врача

Когда насморк – симптом аллергии: ответ врача - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Когда насморк – симптом аллергии: ответ врача

Симптомы аллергии схожи с проявлениями простуды и ОРВИ. Однако, когда из года в год насморк, чихание и заложенность носа появляются и исчезают примерно в одно и РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T15:29

2025-05-21T15:29

2025-05-21T15:39

радио "спутник в крыму"

аллергия

сезонная аллергия

здоровье

орви

совет эксперта

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Симптомы аллергии схожи с проявлениями простуды и ОРВИ. Однако, когда из года в год насморк, чихание и заложенность носа появляются и исчезают примерно в одно и то же время, это повод пойти к врачу-аллергологу и обследоваться. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врач-аллерголог, иммунолог Людмила Знаменская.Причиной сезонной аллергии, которая проявляется схожими с ОРВИ симптомами, может быть цветение растений, напомнила она."Причина (аллергической реакции - ред.) – значимое количество пыльцы в воздухе. И когда эта концентрация падает, то есть, когда растение перестает цвести, симптомы сами по себе уходят", - добавила врач.Также она отметила, что для каждого региона существуют так называемые календари цветения. Например, в августе может возникнуть реакция на сорные травы, а апреле-мае – на пыльцу деревьев.Также аллергикам стоит подготовиться к сезону злаковых, луговых и сорных трав, их в Крыму большое количество. Период цветения сорных трав — это август, сентябрь, так называемый летне-осенний всплеск поллинозов, обозначила Знаменская, отметив, что опасной является и амброзия. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского Эльзара Языджиева рассказала, что число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалистаЭто не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиНе имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аллергия, сезонная аллергия, здоровье, орви, совет эксперта, общество, здравоохранение в крыму и севастополе