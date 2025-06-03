https://crimea.ria.ru/20250603/kakuyu-rol-sygral-krym-v-formirovanii-mirovoy-tsivilizatsii-1146909960.html

Какую роль сыграл Крым в формировании мировой цивилизации

Какую роль сыграл Крым в формировании мировой цивилизации - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Какую роль сыграл Крым в формировании мировой цивилизации

В Севастополе начала работу международная конференция, посвященная роли Крыма в формировании средиземноморской и мировой цивилизации. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T14:15

2025-06-03T14:15

2025-06-03T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу международная конференция, посвященная роли Крыма в формировании средиземноморской и мировой цивилизации. Об этом РИА Новости Крым сообщила ученый секретарь музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталия Гинькут, подчеркнув, что "без этих знаний невозможно сейчас объяснять многие процессы".IX Международная научная конференция "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока" начала работу в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический".Вместе с Институтом Востоковедения РАН и Севастопольским государственным университетом учреждение выступило организатором мероприятия, которое приурочили к проведению Года культуры России – Китая, а также 80-летию Победы во Второй мировой войне.Участие в конференции принимают эксперты – в том числе 15 докторов и 35 кандидатов наук – из более чем тридцати научных, образовательных и музейных учреждений России.В их числе - Президентская академия РАНГиХС, МГИМО, МГУ им. Ломоносова, Институт государства и права РАН, Крымский федеральный и Севастопольскоий государственный университеты, Черноморское Высшее Военно-Морское училище им. П.С. Нахимова, Кубанский государственный университет, Уральский федеральный университет, Институт истории им. Ш. Марджани Республики Татарстан и другие.Кроме того, в онлайн-формате в мероприятиях участвуют ученые из Турции (Измир), Голландии, Швейцарии, Армении (Ереванский государственный университет) и Абхазии.На протяжении нескольких дней специалисты будут обсуждать этническую историю Крыма и сопредельных территорий, борьбу империй за Крым, торговые и культурные связи Крыма с государствами Средиземноморского региона и странами Востока, межнациональные и политические отношения народов полуострова в прошлом и настоящем и многое другое.Конференция будет работать до 7 июня.Ряд вопросов, касающихся войны и мира, обсудят, в частности, на круглом столе "Вторая мировая война и Восток: сохранение исторической правды в современных реалиях".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин Почему Турция не признает Крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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