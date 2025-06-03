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Какую роль сыграл Крым в формировании мировой цивилизации
Какую роль сыграл Крым в формировании мировой цивилизации - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Какую роль сыграл Крым в формировании мировой цивилизации
В Севастополе начала работу международная конференция, посвященная роли Крыма в формировании средиземноморской и мировой цивилизации. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T14:15
2025-06-03T14:15
2025-06-03T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу международная конференция, посвященная роли Крыма в формировании средиземноморской и мировой цивилизации. Об этом РИА Новости Крым сообщила ученый секретарь музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталия Гинькут, подчеркнув, что "без этих знаний невозможно сейчас объяснять многие процессы".IX Международная научная конференция "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока" начала работу в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический".Вместе с Институтом Востоковедения РАН и Севастопольским государственным университетом учреждение выступило организатором мероприятия, которое приурочили к проведению Года культуры России – Китая, а также 80-летию Победы во Второй мировой войне.Участие в конференции принимают эксперты – в том числе 15 докторов и 35 кандидатов наук – из более чем тридцати научных, образовательных и музейных учреждений России.В их числе - Президентская академия РАНГиХС, МГИМО, МГУ им. Ломоносова, Институт государства и права РАН, Крымский федеральный и Севастопольскоий государственный университеты, Черноморское Высшее Военно-Морское училище им. П.С. Нахимова, Кубанский государственный университет, Уральский федеральный университет, Институт истории им. Ш. Марджани Республики Татарстан и другие.Кроме того, в онлайн-формате в мероприятиях участвуют ученые из Турции (Измир), Голландии, Швейцарии, Армении (Ереванский государственный университет) и Абхазии.На протяжении нескольких дней специалисты будут обсуждать этническую историю Крыма и сопредельных территорий, борьбу империй за Крым, торговые и культурные связи Крыма с государствами Средиземноморского региона и странами Востока, межнациональные и политические отношения народов полуострова в прошлом и настоящем и многое другое.Конференция будет работать до 7 июня.Ряд вопросов, касающихся войны и мира, обсудят, в частности, на круглом столе "Вторая мировая война и Восток: сохранение исторической правды в современных реалиях".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин Почему Турция не признает Крым
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Какую роль сыграл Крым в формировании мировой цивилизации
В Севастополе открылась международная конференция о роли Крыма в формировании цивилизации
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым
. В Севастополе начала работу международная конференция, посвященная роли Крыма в формировании средиземноморской и мировой цивилизации. Об этом РИА Новости Крым
сообщила ученый секретарь музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталия Гинькут, подчеркнув, что "без этих знаний невозможно сейчас объяснять многие процессы".
"Конференция посвящена историческому и культурному изучению нашего Крымского региона и его значению в средиземноморской цивилизации и мировой... Мы говорим о том, какую роль играл Крым на протяжении веков. Без этих знаний невозможно сейчас объяснять многие процессы. Потому что все древние цивилизации так или иначе выходили из Средиземноморья", – сказала Гинькут.
IX Международная научная конференция "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока" начала работу в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический".
Вместе с Институтом Востоковедения РАН и Севастопольским государственным университетом учреждение выступило организатором мероприятия, которое приурочили к проведению Года культуры России – Китая, а также 80-летию Победы во Второй мировой войне.
"Потому что чем дальше от войны, тем меньше каких-то исторических важных моментов отмечается. И наша задача - сохранить значимые моменты и передать их в будущее", – отметила Гинкульт.
Участие в конференции принимают эксперты – в том числе 15 докторов и 35 кандидатов наук – из более чем тридцати научных, образовательных и музейных учреждений России.
В их числе - Президентская академия РАНГиХС, МГИМО, МГУ им. Ломоносова, Институт государства и права РАН, Крымский федеральный и Севастопольскоий государственный университеты, Черноморское Высшее Военно-Морское училище им. П.С. Нахимова, Кубанский государственный университет, Уральский федеральный университет, Институт истории им. Ш. Марджани Республики Татарстан и другие.
Кроме того, в онлайн-формате в мероприятиях участвуют ученые из Турции (Измир), Голландии, Швейцарии, Армении (Ереванский государственный университет) и Абхазии.
На протяжении нескольких дней специалисты будут обсуждать этническую историю Крыма и сопредельных территорий, борьбу империй за Крым, торговые и культурные связи Крыма с государствами Средиземноморского региона и странами Востока, межнациональные и политические отношения народов полуострова в прошлом и настоящем и многое другое.
Конференция будет работать до 7 июня.
Ряд вопросов, касающихся войны и мира, обсудят, в частности, на круглом столе "Вторая мировая война и Восток: сохранение исторической правды в современных реалиях".
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