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Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине

Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине

Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T13:02

2025-05-30T13:02

2025-05-30T13:13

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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himars

patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.Кроме того, уничтожены склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников."Цели ударов достигнуты. Все назначенные военные объекты киевского режима поражены", - подчеркнули в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОМассированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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