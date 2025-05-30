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Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине
Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине
Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T13:02
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
удары по украине
himars
patriot (зенитный ракетный комплекс)
поставки западного оружия украине
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.Кроме того, уничтожены склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников."Цели ударов достигнуты. Все назначенные военные объекты киевского режима поражены", - подчеркнули в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОМассированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине

Армия РФ нанесла 5 групповых и 2 массированных удара по позициям Patriot и стоянкам БЭКов

13:02 30.05.2025 (обновлено: 13:13 30.05.2025)
 
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
© Фото : ЦТАК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.

"Вооруженными Силами РФ нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в том числе по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сказано в сводке военного ведомства.

Кроме того, уничтожены склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные военные объекты киевского режима поражены", - подчеркнули в Минобороны.
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