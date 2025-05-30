Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине
Армия РФ нанесла 5 групповых и 2 массированных удара по позициям Patriot и стоянкам БЭКов
13:02 30.05.2025 (обновлено: 13:13 30.05.2025)
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
© Фото : ЦТАК
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
"Вооруженными Силами РФ нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в том числе по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, уничтожены склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные военные объекты киевского режима поражены", - подчеркнули в Минобороны.
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