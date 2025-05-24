https://crimea.ria.ru/20250524/iskander-unichtozhil-konteynerovoz-s-bekami-i-dronami-v-portu-odessy-1146679568.html

"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы

"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы - РИА Новости Крым, 24.05.2025

"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы

В порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. Об РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T16:42

2025-05-24T16:42

2025-05-24T16:52

министерство обороны рф

"искандер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что удар был нанесен 23 мая. На борту перевозилось имущество военного назначения, добавили в военном ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. Российскому удару подверглись центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot.Накануне Минобороны РФ сообщило, что с 17 по 23 мая Вооруженные силы РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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