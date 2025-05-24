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"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы
"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы - РИА Новости Крым, 24.05.2025
"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы
В порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. Об РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T16:42
2025-05-24T16:52
министерство обороны рф
"искандер"
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украина
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новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что удар был нанесен 23 мая. На борту перевозилось имущество военного назначения, добавили в военном ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. Российскому удару подверглись центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot.Накануне Минобороны РФ сообщило, что с 17 по 23 мая Вооруженные силы РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, "искандер", одесса, украина, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы

В Одессе ударом "Искандера" разбит контейнеровоз с БЭКами и боеприпасами - Минобороны

16:42 24.05.2025 (обновлено: 16:52 24.05.2025)
 
© РИА Новости . СтрингерПуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесен 23 мая. На борту перевозилось имущество военного назначения, добавили в военном ведомстве.

"На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БПЛА и боеприпасы. В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", - сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. Российскому удару подверглись центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что с 17 по 23 мая Вооруженные силы РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.
Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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Министерство обороны РФ"Искандер"ОдессаУкраинаУдары по УкраинеНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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