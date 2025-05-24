"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы
В Одессе ударом "Искандера" разбит контейнеровоз с БЭКами и боеприпасами - Минобороны
16:42 24.05.2025 (обновлено: 16:52 24.05.2025)
© РИА Новости . СтрингерПуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В порту Одессы расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесен 23 мая. На борту перевозилось имущество военного назначения, добавили в военном ведомстве.
"На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БПЛА и боеприпасы. В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", - сказано в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. Российскому удару подверглись центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что с 17 по 23 мая Вооруженные силы РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.
Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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