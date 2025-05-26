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"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО
"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО - РИА Новости Крым, 26.05.2025
"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО
Расчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T10:43
2025-05-26T10:52
"искандер"
новости
россия
оружие
patriot (зенитный ракетный комплекс)
юрий игнат
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Расчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО. Об этом заявил представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью французским СМИ.Кроме того, по его словам, украинская армия испытывает дефицит ракет для Patriot, а прикрывающие Киев дивизионы американских зенитно-ракетных комплексов не могут полностью защитить столицу от российских баллистических ракет.По данным французских СМИ, Украина также исчерпала запас боеприпасов для итало-французско-британских систем ПВО SAMP-T и французского зенитно-ракетного комплекса Crotale.24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США признали неспособность ВСУ победить и пообещали Киеву PatriotСбит еще один F-16 ВВС УкраиныЗеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота
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"искандер", новости, россия, оружие, patriot (зенитный ракетный комплекс), юрий игнат, украина
"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО

Российские ракеты "Искандер" обходят защиту американских систем Patriot – ВВС Украины

10:43 26.05.2025 (обновлено: 10:52 26.05.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Расчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО. Об этом заявил представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью французским СМИ.

"Россияне нашли способы противостоять (системам Patriot – ред.). Ракеты "Искандер" на завершающем этапе (полета – ред.) совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", – сказал Игнат.

Кроме того, по его словам, украинская армия испытывает дефицит ракет для Patriot, а прикрывающие Киев дивизионы американских зенитно-ракетных комплексов не могут полностью защитить столицу от российских баллистических ракет.
По данным французских СМИ, Украина также исчерпала запас боеприпасов для итало-французско-британских систем ПВО SAMP-T и французского зенитно-ракетного комплекса Crotale.
24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.
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"Искандер"НовостиРоссияОружиеPatriot (зенитный ракетный комплекс)Юрий ИгнатУкраина
 
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