"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО
Российские ракеты "Искандер" обходят защиту американских систем Patriot – ВВС Украины
10:43 26.05.2025 (обновлено: 10:52 26.05.2025)
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Расчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО. Об этом заявил представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью французским СМИ.
"Россияне нашли способы противостоять (системам Patriot – ред.). Ракеты "Искандер" на завершающем этапе (полета – ред.) совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", – сказал Игнат.
Кроме того, по его словам, украинская армия испытывает дефицит ракет для Patriot, а прикрывающие Киев дивизионы американских зенитно-ракетных комплексов не могут полностью защитить столицу от российских баллистических ракет.
По данным французских СМИ, Украина также исчерпала запас боеприпасов для итало-французско-британских систем ПВО SAMP-T и французского зенитно-ракетного комплекса Crotale.
24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.
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