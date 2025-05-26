https://crimea.ria.ru/20250526/iskander-protiv-patriot-na-ukraine-priznali-nepriyatnuyu-pravdu-o-pvo-1146714502.html

"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО

"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО - РИА Новости Крым, 26.05.2025

"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО

Расчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T10:43

2025-05-26T10:43

2025-05-26T10:52

"искандер"

новости

россия

оружие

patriot (зенитный ракетный комплекс)

юрий игнат

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Расчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО. Об этом заявил представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью французским СМИ.Кроме того, по его словам, украинская армия испытывает дефицит ракет для Patriot, а прикрывающие Киев дивизионы американских зенитно-ракетных комплексов не могут полностью защитить столицу от российских баллистических ракет.По данным французских СМИ, Украина также исчерпала запас боеприпасов для итало-французско-британских систем ПВО SAMP-T и французского зенитно-ракетного комплекса Crotale.24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США признали неспособность ВСУ победить и пообещали Киеву PatriotСбит еще один F-16 ВВС УкраиныЗеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"искандер", новости, россия, оружие, patriot (зенитный ракетный комплекс), юрий игнат, украина