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Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России
Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T12:46
2025-05-25T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В частности, поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты, заявили в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
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удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

12:46 25.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.

В частности, поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты, заявили в российском оборонном ведомстве.
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Удары по УкраинеНовости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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