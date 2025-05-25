https://crimea.ria.ru/20250525/massirovannyy-udar-po-ukrainskoy-oboronke-nanesli-vs-rossii-1146694449.html

Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России

Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T12:46

2025-05-25T12:46

2025-05-25T12:46

удары по украине

новости сво

министерство обороны рф

украина

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В частности, поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты, заявили в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)