https://crimea.ria.ru/20250525/massirovannyy-udar-po-ukrainskoy-oboronke-nanesli-vs-rossii-1146694449.html
Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России
Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T12:46
2025-05-25T12:46
2025-05-25T12:46
удары по украине
новости сво
министерство обороны рф
украина
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131766604_0:14:1869:1065_1920x0_80_0_0_2f1a13e9775c97c6a1dbc7f73782bbe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В частности, поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты, заявили в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по ВПК Украины – какие объекты поражены12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131766604_215:0:1655:1080_1920x0_80_0_0_534ede46771e356fdccf09901c504380.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС России
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины