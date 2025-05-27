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Турпоток в Крым может приблизиться к допандемийным значениям
Турпоток в Крым может приблизиться к допандемийным значениям - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Турпоток в Крым может приблизиться к допандемийным значениям
Туристический поток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% по сравнению с прошлым годом, итоги сезона могут быть близкими к допандемийным значениям. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T11:16
2025-05-27T11:16
2025-05-27T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Туристический поток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% по сравнению с прошлым годом, итоги сезона могут быть близкими к допандемийным значениям. Об этом журналистам сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, пишет РИА Новости.Он также отметил, что турпоток этого года в Крыму приблизится к допандемийным показателям."В Крыму будет больше людей, это точно. Это близко к допандемийному уровню", - сказал он.По итогам 2021 года в Крыму отдохнули более 9,5 млн туристов.По состоянию на начало декабря 2024 года в Крыму отдохнули 5,8 млн туристов, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%Отдых в Крыму: что показали майские праздникиЗачем ехать в Крым – честные ответы крымчан
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Турпоток в Крым может приблизиться к допандемийным значениям
Турпоток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% - Минэкономразвития