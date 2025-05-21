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Отдых в Крыму: что показали майские праздники

Отдых в Крыму: что показали майские праздники - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Отдых в Крыму: что показали майские праздники

Майские праздники показали большой рост туристического потока: число обращений в туристские центры увеличилось на 50-60%. И хотя запросы гостей были самые... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T20:05

2025-05-21T20:05

2025-05-21T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Майские праздники показали большой рост туристического потока: число обращений в туристские центры увеличилось на 50-60%. И хотя запросы гостей были самые разные, топ возглавило патриотическое направление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор и начальник АНО "Крымский туристский центр" Михаил Назаров и Любовь Колесник.Судить о том, насколько популярным оказался Крым, можно было уже по приходящим поездам, которые были практически полные, заметил Назаров."И также на Тамани, перед Крымским мостом, наш туристский центр встречает гостей, и на майские там был очень большой поток", – добавил он.Подводя итоги минувших майских праздников, можно с уверенностью сказать, что этот период года, являясь своеобразным срезом летнего курортного сезона, показал большой рост турпотока, сказал Назаров.По его словам, повышенная загрузка наблюдается и сейчас. "По сравнению с прошлым апрелем это не сравнить", – заметил Назаров.В преддверии 9 мая наблюдался довольно высокий спрос в Крыму на патриотическое направление в туризме, в частности исторические объекты, связанные с Великой Отечественной войной, сказал он.Это же отмечает и Любовь Колесник.Она уточнила, что в зоне пристального интереса туриста в Крыму самые разные исторические экскурсии."Люди стремятся узнать побольше нового не только об истории России в целом, но и об истории Крыма. А она имеет весьма много пластов", – отметила она.При этом немало туристов выбирают загородный отдых, горный и степной Крым, чтобы быть ближе к природе, пить ароматный чай, ходить в походы и пользоваться широким спектром услуг санаторно-курортного лечения полуострова, добавила Колесник.По словам Назарова, это доказывает, что гости Крыма ищут здесь для себя самый разный отдых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом Зачем ехать в Крым - мнение звезды В Севастополе появится акватермальный комплекс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, общество, отдых в крыму, новости крыма, мнения, история