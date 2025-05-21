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Отдых в Крыму: что показали майские праздники - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Отдых в Крыму: что показали майские праздники
Отдых в Крыму: что показали майские праздники - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Отдых в Крыму: что показали майские праздники
Майские праздники показали большой рост туристического потока: число обращений в туристские центры увеличилось на 50-60%. И хотя запросы гостей были самые... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T20:05
2025-05-21T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Майские праздники показали большой рост туристического потока: число обращений в туристские центры увеличилось на 50-60%. И хотя запросы гостей были самые разные, топ возглавило патриотическое направление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор и начальник АНО "Крымский туристский центр" Михаил Назаров и Любовь Колесник.Судить о том, насколько популярным оказался Крым, можно было уже по приходящим поездам, которые были практически полные, заметил Назаров."И также на Тамани, перед Крымским мостом, наш туристский центр встречает гостей, и на майские там был очень большой поток", – добавил он.Подводя итоги минувших майских праздников, можно с уверенностью сказать, что этот период года, являясь своеобразным срезом летнего курортного сезона, показал большой рост турпотока, сказал Назаров.По его словам, повышенная загрузка наблюдается и сейчас. "По сравнению с прошлым апрелем это не сравнить", – заметил Назаров.В преддверии 9 мая наблюдался довольно высокий спрос в Крыму на патриотическое направление в туризме, в частности исторические объекты, связанные с Великой Отечественной войной, сказал он.Это же отмечает и Любовь Колесник.Она уточнила, что в зоне пристального интереса туриста в Крыму самые разные исторические экскурсии."Люди стремятся узнать побольше нового не только об истории России в целом, но и об истории Крыма. А она имеет весьма много пластов", – отметила она.При этом немало туристов выбирают загородный отдых, горный и степной Крым, чтобы быть ближе к природе, пить ароматный чай, ходить в походы и пользоваться широким спектром услуг санаторно-курортного лечения полуострова, добавила Колесник.По словам Назарова, это доказывает, что гости Крыма ищут здесь для себя самый разный отдых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом Зачем ехать в Крым - мнение звезды В Севастополе появится акватермальный комплекс
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
туризм в крыму, крым, общество, отдых в крыму, новости крыма, мнения, история
Отдых в Крыму: что показали майские праздники

Число обращений гостей Крыма в туристские центры выросло на 60% – Назаров

20:05 21.05.2025
 
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Майские праздники показали большой рост туристического потока: число обращений в туристские центры увеличилось на 50-60%. И хотя запросы гостей были самые разные, топ возглавило патриотическое направление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор и начальник АНО "Крымский туристский центр" Михаил Назаров и Любовь Колесник.
Судить о том, насколько популярным оказался Крым, можно было уже по приходящим поездам, которые были практически полные, заметил Назаров.
"И также на Тамани, перед Крымским мостом, наш туристский центр встречает гостей, и на майские там был очень большой поток", – добавил он.
Подводя итоги минувших майских праздников, можно с уверенностью сказать, что этот период года, являясь своеобразным срезом летнего курортного сезона, показал большой рост турпотока, сказал Назаров.
"Мы видим на 50-60% увеличение количества обращений к нашим консультантам в туристских центрах", – уточнил он.
По его словам, повышенная загрузка наблюдается и сейчас. "По сравнению с прошлым апрелем это не сравнить", – заметил Назаров.
В преддверии 9 мая наблюдался довольно высокий спрос в Крыму на патриотическое направление в туризме, в частности исторические объекты, связанные с Великой Отечественной войной, сказал он.
Это же отмечает и Любовь Колесник.
"В этом году патриотический туризм особенно ярко был отмечен. Были многократные запросы как индивидуальные, так и групповые. И мы в этом году представили три новых эксклюзивных экскурсии, одна из них с элементами театрализации, когда детей и взрослых не просто знакомят с историей Крыма времен Великой Отечественной войны, но и помогают погрузиться в нее", – рассказала Колесник.
Она уточнила, что в зоне пристального интереса туриста в Крыму самые разные исторические экскурсии.
"Люди стремятся узнать побольше нового не только об истории России в целом, но и об истории Крыма. А она имеет весьма много пластов", – отметила она.
При этом немало туристов выбирают загородный отдых, горный и степной Крым, чтобы быть ближе к природе, пить ароматный чай, ходить в походы и пользоваться широким спектром услуг санаторно-курортного лечения полуострова, добавила Колесник.
По словам Назарова, это доказывает, что гости Крыма ищут здесь для себя самый разный отдых.
"Гость видит, что Крым не только про море и пляж, но и про природу, историю, культуру и все разнообразие отдыха, релакса, поиска себя, единения с природой и своими близкими. И все это Крым включает для него", – сказал Назаров.
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