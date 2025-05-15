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В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%

В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80% - РИА Новости Крым, 15.05.2025

В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%

В Ялте показатель бронирования жилья на летний сезон достиг отметки в 80 процентов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T21:25

2025-05-15T21:25

2025-05-15T21:26

ялта

янина павленко

отдых в крыму

крым курортный

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Ялте показатель бронирования жилья на летний сезон достиг отметки в 80 процентов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.Также, по ее информации, в городе готовят к сезону и пляжи. Всего к работе планируется 69 территорий. 16 из них восстановили за счет средств федерального бюджета после "шторма века", также откроется пляж "Изумрудный" (Донбасс) после ремонта, добавила Павленко. На пляжах подсыпано более 150 тысяч тонн гальки.Ранее сообщалось, что гости полуострова на отдых чаще всего едут на Южный берег Крыма (ЮБК). Это самое популярное направление у туристов. Туда отправляются до 40% россиян, которые пользуются услугами местных перевозчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встречаются 70 туроператоров России и БелоруссииУ Ливадийского дворца меняется директор и концепция развитияВ Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках

ялта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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