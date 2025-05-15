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В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80% - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%
В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80% - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%
В Ялте показатель бронирования жилья на летний сезон достиг отметки в 80 процентов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T21:25
2025-05-15T21:26
ялта
янина павленко
отдых в крыму
крым курортный
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Ялте показатель бронирования жилья на летний сезон достиг отметки в 80 процентов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.Также, по ее информации, в городе готовят к сезону и пляжи. Всего к работе планируется 69 территорий. 16 из них восстановили за счет средств федерального бюджета после "шторма века", также откроется пляж "Изумрудный" (Донбасс) после ремонта, добавила Павленко. На пляжах подсыпано более 150 тысяч тонн гальки.Ранее сообщалось, что гости полуострова на отдых чаще всего едут на Южный берег Крыма (ЮБК). Это самое популярное направление у туристов. Туда отправляются до 40% россиян, которые пользуются услугами местных перевозчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встречаются 70 туроператоров России и БелоруссииУ Ливадийского дворца меняется директор и концепция развитияВ Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках
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РИА Новости Крым
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ялта, янина павленко, отдых в крыму, крым курортный, туризм в крыму
В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%

Жилье в Ялте на летний сезон забронировано на 80% – власти

21:25 15.05.2025 (обновлено: 21:26 15.05.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Ялте показатель бронирования жилья на летний сезон достиг отметки в 80 процентов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.

"Пик приходится традиционно на август – в крупных средствах размещения уже 80%. Июнь–июль чуть меньше, но тоже ждем немало гостей", – сообщила мэр.

Также, по ее информации, в городе готовят к сезону и пляжи. Всего к работе планируется 69 территорий. 16 из них восстановили за счет средств федерального бюджета после "шторма века", также откроется пляж "Изумрудный" (Донбасс) после ремонта, добавила Павленко. На пляжах подсыпано более 150 тысяч тонн гальки.

"Ялта вновь стала самым популярным направлением Крыма. Наш регион (на майские праздники – ред.) посетили 180 тысяч человек, а это более половины всего турпотока на полуостров. Тест на гостеприимство Ялтой, как всегда, сдан на отлично", – подчеркнула Янина Павленко.

Ранее сообщалось, что гости полуострова на отдых чаще всего едут на Южный берег Крыма (ЮБК). Это самое популярное направление у туристов. Туда отправляются до 40% россиян, которые пользуются услугами местных перевозчиков.
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