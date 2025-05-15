В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%
Жилье в Ялте на летний сезон забронировано на 80% – власти
21:25 15.05.2025 (обновлено: 21:26 15.05.2025)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Ялте показатель бронирования жилья на летний сезон достиг отметки в 80 процентов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.
"Пик приходится традиционно на август – в крупных средствах размещения уже 80%. Июнь–июль чуть меньше, но тоже ждем немало гостей", – сообщила мэр.
Также, по ее информации, в городе готовят к сезону и пляжи. Всего к работе планируется 69 территорий. 16 из них восстановили за счет средств федерального бюджета после "шторма века", также откроется пляж "Изумрудный" (Донбасс) после ремонта, добавила Павленко. На пляжах подсыпано более 150 тысяч тонн гальки.
"Ялта вновь стала самым популярным направлением Крыма. Наш регион (на майские праздники – ред.) посетили 180 тысяч человек, а это более половины всего турпотока на полуостров. Тест на гостеприимство Ялтой, как всегда, сдан на отлично", – подчеркнула Янина Павленко.
Ранее сообщалось, что гости полуострова на отдых чаще всего едут на Южный берег Крыма (ЮБК). Это самое популярное направление у туристов. Туда отправляются до 40% россиян, которые пользуются услугами местных перевозчиков.
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