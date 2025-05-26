https://crimea.ria.ru/20250526/v-krymu-razrabotali-programmnoe-obespechenie-po-pitaniyu-v-sanatoriyakh-1146545178.html

В Крыму разработали программное обеспечение по питанию в санаториях

В Крыму разработали программное обеспечение по питанию в санаториях - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Крыму разработали программное обеспечение по питанию в санаториях

В КФУ разработали цифровую систему подбора индивидуального питания в санаториях на основании СанПиНов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала доцент РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T06:38

2025-05-26T06:38

2025-05-26T06:38

санатории крыма

крым

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кфу (крымский федеральный университет)

крым курортный

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В КФУ разработали цифровую систему подбора индивидуального питания в санаториях на основании СанПиНов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Елена Бирюкова.В процессе было переработано огромное количество информации: рецептура блюда, совпадающая с СанПиНом, нормы по белкам, жирам, углеводам, кальцию, калию и другим микро – и макроэлементам, отметила Бирюкова."Организация питания в санаторно-курортном кластере – это достаточно серьезная проблема, поэтому университет подключается к организациям, санаторно-реабилитационным, детским центрам, чтобы автоматизировать систему подбора индивидуального питания. И очень отрадно, что сейчас многие уже гостиничные комплексы уже ввели у себя уникальные диетические программы", – обозначила специалист.По словам Бирюковой, сейчас идет возрождение направлений, которые касаются нутрициологии, валеологии.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. В Крыму насчитывается свыше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове расположены 11,5 тысяч памятников истории, культуры, архитектуры. Об этом, оценивая туристический потенциал региона, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель крымского филиала национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в СакахГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детейВ Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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