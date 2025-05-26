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В Крыму разработали программное обеспечение по питанию в санаториях - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В Крыму разработали программное обеспечение по питанию в санаториях
В Крыму разработали программное обеспечение по питанию в санаториях - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Крыму разработали программное обеспечение по питанию в санаториях
В КФУ разработали цифровую систему подбора индивидуального питания в санаториях на основании СанПиНов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала доцент РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T06:38
2025-05-26T06:38
санатории крыма
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здоровье
новости крыма
еда
кфу (крымский федеральный университет)
крым курортный
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В КФУ разработали цифровую систему подбора индивидуального питания в санаториях на основании СанПиНов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Елена Бирюкова.В процессе было переработано огромное количество информации: рецептура блюда, совпадающая с СанПиНом, нормы по белкам, жирам, углеводам, кальцию, калию и другим микро – и макроэлементам, отметила Бирюкова."Организация питания в санаторно-курортном кластере – это достаточно серьезная проблема, поэтому университет подключается к организациям, санаторно-реабилитационным, детским центрам, чтобы автоматизировать систему подбора индивидуального питания. И очень отрадно, что сейчас многие уже гостиничные комплексы уже ввели у себя уникальные диетические программы", – обозначила специалист.По словам Бирюковой, сейчас идет возрождение направлений, которые касаются нутрициологии, валеологии.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. В Крыму насчитывается свыше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове расположены 11,5 тысяч памятников истории, культуры, архитектуры. Об этом, оценивая туристический потенциал региона, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель крымского филиала национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в СакахГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детейВ Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма
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санатории крыма, крым, здоровье, новости крыма, еда, кфу (крымский федеральный университет), крым курортный, наука и технологии
В Крыму разработали программное обеспечение по питанию в санаториях

В Крыму разработали программное обеспечение для подбора питания в санаториях

06:38 26.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПитание в санатории
Питание в санатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В КФУ разработали цифровую систему подбора индивидуального питания в санаториях на основании СанПиНов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Елена Бирюкова.
"Мы, наш университет, в рамках научно-образовательного центра разрабатывали программное обеспечение, которое позволяет подбирать индивидуальное питание для отдельных санаториев, заездов и так далее. Это цифровая система подбора питания на основании СанПиНов", – рассказала она.
В процессе было переработано огромное количество информации: рецептура блюда, совпадающая с СанПиНом, нормы по белкам, жирам, углеводам, кальцию, калию и другим микро и макроэлементам, отметила Бирюкова.
"Организация питания в санаторно-курортном кластере – это достаточно серьезная проблема, поэтому университет подключается к организациям, санаторно-реабилитационным, детским центрам, чтобы автоматизировать систему подбора индивидуального питания. И очень отрадно, что сейчас многие уже гостиничные комплексы уже ввели у себя уникальные диетические программы", – обозначила специалист.
По словам Бирюковой, сейчас идет возрождение направлений, которые касаются нутрициологии, валеологии.

"Мы с коллегами очень плотно работаем над созданием регионального центра компетенций. Кроме того, что у нас высокие технологии <...> нужны кадры, подготовка специалистов по каждому из этих направления (нутрициология, валеология – ред.), это очень востребовано. И мы действительно возьмем роль флагмана в санаторно-курортном лечении и реабилитации как раз по кадровому и технологическому обеспечению санаториев", – подытожила специалист.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. В Крыму насчитывается свыше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове расположены 11,5 тысяч памятников истории, культуры, архитектуры. Об этом, оценивая туристический потенциал региона, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель крымского филиала национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.
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