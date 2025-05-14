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В Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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В Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма
В Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма
Гости полуострова на отдых чаще всего едут на Южный берег Крыма (ЮБК). Это самое популярное направление среди туристов. Туда отправляются до 40 процентов... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T11:24
2025-05-14T11:24
туризм в крыму
новости крыма
крым
"крымавтотранс"
вячеслав мартынов
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Гости полуострова на отдых чаще всего едут на Южный берег Крыма (ЮБК). Это самое популярное направление среди туристов. Туда отправляются до 40 процентов россиян, которые пользуются услугами местных перевозчиков. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов."Не менее 40 процентов наших гостей выбирают ЮБК. И в этом году тоже было увеличено количество пассажиров. Если за прошлые годы показатель перевозки был 12 тысяч человек, то в этом году мы перевезли уже 14 тысяч человек", – сказал Мартынов.Он отметил, что сами крымчане для путешествий чаще всего выбирают Судак. Летом в этом направлении количество рейсов увеличивается до 150 процентов. Кроме привычных рейсов "Симферополь – Судак", появляются дополнительные курортные направления.Мартынов подчеркнул, что дополнительные рейсы уже открывают. Основные дополнительные внутренние рейсы откроют в июне."Перевозчики очень внимательно следят за пассажиропотоком. Поверьте, как только начинается спрос на какое- либо направление, там уже есть перевозчик. Это также является частью нашего рынка, нашего бизнеса", – добавил Вячеслав Мартынов.Ранее сообщалось, что в дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. А спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. Туристы выбирают отели для семейного отдыха, а также санатории с широким спектром лечебных программ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели Ялты и Севастополя оказались популярнее всего у россиян в маеВ Крыму задумались над созданием уникальных местных сувенировСпрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44% Летние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов
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туризм в крыму, новости крыма, крым, "крымавтотранс", вячеслав мартынов, судак
В Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма

Крымчане для путешествий и отдыха чаще всего выбирают Судак - Крымавтотранс

11:24 14.05.2025
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Гости полуострова на отдых чаще всего едут на Южный берег Крыма (ЮБК). Это самое популярное направление среди туристов. Туда отправляются до 40 процентов россиян, которые пользуются услугами местных перевозчиков. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
"Не менее 40 процентов наших гостей выбирают ЮБК. И в этом году тоже было увеличено количество пассажиров. Если за прошлые годы показатель перевозки был 12 тысяч человек, то в этом году мы перевезли уже 14 тысяч человек", – сказал Мартынов.
Он отметил, что сами крымчане для путешествий чаще всего выбирают Судак. Летом в этом направлении количество рейсов увеличивается до 150 процентов. Кроме привычных рейсов "Симферополь – Судак", появляются дополнительные курортные направления.
"Если на других автостанциях рост в курортный сезон составляет от 20 до 50 процентов, Судак бьет все показатели. Это наш "ледокол", который на 150 процентов увеличивает количество отправлений. Люди из степного Крыма очень любят Судак, и туда идут дополнительные рейсы из Советского, Нижнегорского и так далее", – уточнил гендиректор "Крымавтотранса".
Мартынов подчеркнул, что дополнительные рейсы уже открывают. Основные дополнительные внутренние рейсы откроют в июне.
"Перевозчики очень внимательно следят за пассажиропотоком. Поверьте, как только начинается спрос на какое- либо направление, там уже есть перевозчик. Это также является частью нашего рынка, нашего бизнеса", – добавил Вячеслав Мартынов.
Ранее сообщалось, что в дни майских праздников более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года. А спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. Туристы выбирают отели для семейного отдыха, а также санатории с широким спектром лечебных программ.
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