https://crimea.ria.ru/20250526/v-krymu-poymali-pochti-100-netrezvykh-voditeley-za-dva-dnya-1146724569.html

В Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня

В Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня

В Крыму в ходе отработки рейда сотрудники ГАИ пресекли 98 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения или отказа от медосвидетельствования. Об этом... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T15:47

2025-05-26T15:47

2025-05-26T15:47

госавтоинспекция крыма

новости крыма

дорожное движение

автомобиль

безопасность

пдд (правила дорожного движения)

алкоголь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе отработки рейда сотрудники ГАИ пресекли 98 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения или отказа от медосвидетельствования. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по региону.Оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием "Нетрезвый водитель" проводилось с 23 по 25 мая.Задержаны 72 автомобиля и 50 единиц мототехники, уточнили в пресс-службе ведомства.За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание – штраф в размере 45 000 рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет, если в течение года водитель попадется повторно с аналогичным правонарушением, то для него наступит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, напомнили в ГАИ.Ранее в Севастополе водитель мопеда без прав оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции, а затем укусил его за руку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Севастополе ограничивают движение грузовиковСуд оштрафовал крымчанку за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госавтоинспекция крыма, новости крыма, дорожное движение, автомобиль, безопасность, пдд (правила дорожного движения), алкоголь