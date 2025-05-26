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В Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня
В Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня
В Крыму в ходе отработки рейда сотрудники ГАИ пресекли 98 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения или отказа от медосвидетельствования. Об этом... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T15:47
2025-05-26T15:47
2025-05-26T15:47
госавтоинспекция крыма
новости крыма
дорожное движение
автомобиль
безопасность
пдд (правила дорожного движения)
алкоголь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе отработки рейда сотрудники ГАИ пресекли 98 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения или отказа от медосвидетельствования. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по региону.Оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием "Нетрезвый водитель" проводилось с 23 по 25 мая.Задержаны 72 автомобиля и 50 единиц мототехники, уточнили в пресс-службе ведомства.За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание – штраф в размере 45 000 рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет, если в течение года водитель попадется повторно с аналогичным правонарушением, то для него наступит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, напомнили в ГАИ.Ранее в Севастополе водитель мопеда без прав оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции, а затем укусил его за руку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Севастополе ограничивают движение грузовиковСуд оштрафовал крымчанку за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына
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госавтоинспекция крыма, новости крыма, дорожное движение, автомобиль, безопасность, пдд (правила дорожного движения), алкоголь
В Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня
В Крыму сотрудники ГАИ поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе отработки рейда сотрудники ГАИ пресекли 98 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения или отказа от медосвидетельствования. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по региону.
Оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием "Нетрезвый водитель" проводилось с 23 по 25 мая.
"В ходе отработки пресечено 98 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования. Из них 10 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", – сказано в сообщении.
Задержаны 72 автомобиля и 50 единиц мототехники, уточнили в пресс-службе ведомства.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание – штраф в размере 45 000 рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет, если в течение года водитель попадется повторно с аналогичным правонарушением, то для него наступит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, напомнили в ГАИ.
Ранее в Севастополе водитель мопеда без прав оказал сопротивление
и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции, а затем укусил его за руку.
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