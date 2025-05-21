https://crimea.ria.ru/20250521/ukusil-za-ruku-v-sevastopole-voditel-mopeda-napal-na-inspektora-gai-1146605033.html

Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ

Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ

В Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает полиция... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T20:44

2025-05-21T20:44

2025-05-21T20:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает полиция Севастополя."23-летний водитель мопеда, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за езду без прав, не выполнил требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции при проведении административных процедур, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения, укусив его за руку", - говорится в сообщении.По данным полиции, инспектор был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а правонарушитель задержан.По данному факту проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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