Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ
В Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ и укусил его
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает полиция Севастополя.
"23-летний водитель мопеда, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за езду без прав, не выполнил требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции при проведении административных процедур, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения, укусив его за руку", - говорится в сообщении.
"23-летний водитель мопеда, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за езду без прав, не выполнил требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции при проведении административных процедур, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения, укусив его за руку", - говорится в сообщении.
По данным полиции, инспектор был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а правонарушитель задержан.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение.
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