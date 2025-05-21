Рейтинг@Mail.ru
Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250521/ukusil-za-ruku-v-sevastopole-voditel-mopeda-napal-na-inspektora-gai-1146605033.html
Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ
Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ
В Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает полиция... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T20:44
2025-05-21T20:44
ситуация на дорогах крыма
гаи
полиция севастополя
дтп
происшествия
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51eb22d9a4c43398fa490104e20756f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает полиция Севастополя."23-летний водитель мопеда, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за езду без прав, не выполнил требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции при проведении административных процедур, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения, укусив его за руку", - говорится в сообщении.По данным полиции, инспектор был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а правонарушитель задержан.По данному факту проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250521/vrezalis-v-derevo-v-nochnykh-dtp-v-krymu-postradali-tri-cheloveka-1146583280.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13c0a19d78f6ec918ac84d00f69c8f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гаи, полиция севастополя, дтп, происшествия, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма
Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ

В Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ и укусил его

20:44 21.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает полиция Севастополя.

"23-летний водитель мопеда, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за езду без прав, не выполнил требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства. При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции при проведении административных процедур, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения, укусив его за руку", - говорится в сообщении.
По данным полиции, инспектор был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а правонарушитель задержан.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ДТП в районе Судака
10:18Ситуация на дорогах Крыма
Врезались в дерево: в ночных ДТП в Крыму пострадали три человека
 
Ситуация на дорогах КрымаГАИПолиция СевастополяДТППроисшествияДТП в Крыму и СевастополеКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России
21:21В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем
20:51Трамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки"
20:44Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ
20:37Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение
20:05Отдых в Крыму: что показали майские праздники
19:59Продолжат ли США поддерживать Украину
19:43Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА
19:34Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
19:19ВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина
18:51В Керчи на сутки отключат воду – адреса
18:38Фокус потерян: есть ли у Зеленского шанс переманить Трампа
18:28Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве
18:21На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело
18:16Курс доллара опустился ниже 80 рублей
18:09Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан
17:57Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея
17:42Прачечная и противопожарный занавес: инновации Театра кукол в Симферополе
17:27Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ
17:04Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летом
Лента новостейМолния