https://crimea.ria.ru/20250520/sud-oshtrafoval-krymchanku-za-pokupku-mopeda-dlya-nesovershennoletnego-syna-1146559211.html

Суд оштрафовал крымчанку за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына

Суд оштрафовал крымчанку за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Суд оштрафовал крымчанку за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына

Крымчанку оштрафовали за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына – она знала, что подросток не имеет права управлять транспортным средством, но все равно... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T11:32

2025-05-20T11:32

2025-05-20T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крымчанку оштрафовали за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына – она знала, что подросток не имеет права управлять транспортным средством, но все равно преподнесла опасный подарок. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Судом установлено, что 40-летняя женщина, являясь матерью юноши и зная, что подросток в силу возраста не имеет права управления транспортными средствами, приобрела для последнего мопед, который им эксплуатировался для передвижения, рассказали в ведомстве.И проинформировали, что в конце января текущего года мальчик, двигаясь на мопеде, перевозил своего приятеля. Не справившись с управлением, несовершеннолетний водитель допустил столкновение с опорой линии электропередачи, оба ребенка получили различные травмы.Ранее в Симферопольском районе Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. В результате аварии водитель мопеда и его 13-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.Накануне в Краснодарском крае 9-летний ребенок без разрешения взрослых решил прокатиться на "Жигулях", его задержала полиция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок на самокате врезался в иномарку и попал в больницу12-летний ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в СевастополеНетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, мототранспорт, дети, происшествия, штрафы, суд