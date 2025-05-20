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9-летний ребенок угнал машину на Кубани

9-летний ребенок угнал машину на Кубани - РИА Новости Крым, 20.05.2025

9-летний ребенок угнал машину на Кубани

В Краснодарском крае 9-летний ребенок без разрешения взрослых решил прокатиться на "Жигулях", его задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе краевой... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T09:19

2025-05-20T09:19

2025-05-20T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 9-летний ребенок без разрешения взрослых решил прокатиться на "Жигулях", его задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.Патрулируя улицы, сотрудники ГАИ обратили внимание на ВАЗ-2106. Машину попробовали остановить. Требования полицейских водитель проигнорировал и попытался скрыться.Материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В отношении ребенка и родителей будут приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.Ранее в Симферопольском районе Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. В результате аварии водитель мопеда и его 13-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок на самокате врезался в иномарку и попал в больницу12-летний ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в СевастополеНетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму

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кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, автомобиль, дети, госавтоинспекция кубани, происшествия, видео