https://crimea.ria.ru/20250510/za-rulem-byli-deti-v-dtp-v-simferopolskom-rayone-kryma-raneny-troe-1146342912.html

За рулем были дети: в ДТП в Симферопольском районе Крыма ранены двое

За рулем были дети: в ДТП в Симферопольском районе Крыма ранены двое - РИА Новости Крым, 10.05.2025

За рулем были дети: в ДТП в Симферопольском районе Крыма ранены двое

В Симферопольском районе Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T09:35

2025-05-10T09:35

2025-05-10T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По данным ГАИ, авария произошла вечером 9 мая в селе Журавлевка.В результате аварии водитель мопеда и его 13-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.Прокуратура Крыма поставила на контроль ход проверки случившегося. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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