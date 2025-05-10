За рулем были дети: в ДТП в Симферопольском районе Крыма ранены двое
В Симферопольском районе Крыма при столкновении мопеда и машины пострадали двое детей
09:35 10.05.2025 (обновлено: 09:44 10.05.2025)
© Госавтоинспекция КрымаВ Симферопольском районе Крыма при столкновении мопеда и машины пострадали трое подростков
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, авария произошла вечером 9 мая в селе Журавлевка.
"12-летний подросток управляя мопедом Orion, выезжая из проулка на главную дорогу, не выполнил требование уступить дорогу при повороте направо и допустил столкновение с транспортным средством Chevrolet Lanos под управлением 14-летнего несовершеннолетнего водителя, который двигался по главной дороге", - уточнили подробности правоохранители.
© Госавтоинспекция КрымаВ Симферопольском районе Крыма при столкновении мопеда и машины пострадали трое подростков
© Госавтоинспекция Крыма
В Симферопольском районе Крыма при столкновении мопеда и машины пострадали трое подростков
В результате аварии водитель мопеда и его 13-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.
Прокуратура Крыма поставила на контроль ход проверки случившегося.
"Кроме того, будут выяснены обстоятельства, при которых подростки получили доступ к транспортным средствам", - добавили в надзорном ведомстве.
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