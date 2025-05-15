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Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму
Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму
В Симферополе поймали 30-летнего иностранного гражданина, который ночью на грузовике протаранил несколько автомобилей, после чего скрылся. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T19:51
2025-05-15T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе поймали 30-летнего иностранного гражданина, который ночью на грузовике протаранил несколько автомобилей, после чего скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что мужчина работал на одном из городских рынков, где вечером употреблял спиртные напитки с товарищами. После чего взял ключи от грузовой машины у знакомого и поехал покататься. По пути следования, не справившись с управлением, задел три автомобиля и скрылся с места ДТП.Как выяснили правоохранители, мужчина не имел права управления транспортными средствами, а также находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил медицинский анализ.В отношении иностранца составлено восемь административных протоколов.Правонарушитель задержан. Ему грозит от 10 до 15 суток ареста. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублейВ Севастополе мужчина проник в тир и украл оружиеДве фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферополь, гаи, происшествия, крым, новости
Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму

В Симферополе ГАИ задержала иностранца без прав скрывшегося с места ДТП

19:51 15.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе поймали 30-летнего иностранного гражданина, который ночью на грузовике протаранил несколько автомобилей, после чего скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что мужчина работал на одном из городских рынков, где вечером употреблял спиртные напитки с товарищами. После чего взял ключи от грузовой машины у знакомого и поехал покататься. По пути следования, не справившись с управлением, задел три автомобиля и скрылся с места ДТП.
"Водитель заехал в район старого города, где ударил еще один автомобиль и врезался в столб. Покинув кабину машины, нарушитель принялся бежать, но был задержан инспекторами ДПС", – сообщили в МВД по Республике Крым.
Как выяснили правоохранители, мужчина не имел права управления транспортными средствами, а также находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил медицинский анализ.
В отношении иностранца составлено восемь административных протоколов.
Правонарушитель задержан. Ему грозит от 10 до 15 суток ареста. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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