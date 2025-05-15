https://crimea.ria.ru/20250515/netrezvyy-i-bez-prav-dps-zaderzhala-inostrantsa-narushitelya-v-krymu-1146467229.html

Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму

Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму

В Симферополе поймали 30-летнего иностранного гражданина, который ночью на грузовике протаранил несколько автомобилей, после чего скрылся. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T19:51

2025-05-15T19:51

2025-05-15T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе поймали 30-летнего иностранного гражданина, который ночью на грузовике протаранил несколько автомобилей, после чего скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что мужчина работал на одном из городских рынков, где вечером употреблял спиртные напитки с товарищами. После чего взял ключи от грузовой машины у знакомого и поехал покататься. По пути следования, не справившись с управлением, задел три автомобиля и скрылся с места ДТП.Как выяснили правоохранители, мужчина не имел права управления транспортными средствами, а также находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил медицинский анализ.В отношении иностранца составлено восемь административных протоколов.Правонарушитель задержан. Ему грозит от 10 до 15 суток ареста. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублейВ Севастополе мужчина проник в тир и украл оружиеДве фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, гаи, происшествия, крым, новости