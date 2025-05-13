https://crimea.ria.ru/20250513/dve-fury-stolknulis-na-doroge-krymu---est-zhertvy-1146393781.html

Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы

Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы

Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в Джанкойском районе Крыма, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T09:55

2025-05-13T09:55

2025-05-13T09:55

крым

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дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в Джанкойском районе Крыма, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Авария произошла накануне около 20:50 на автодороге Р-280 "Новороссия", вблизи села Придорожное.В результате ДТП водитель автомобиля IVECO погиб на месте. Водитель второй фуры получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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джанкойский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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