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Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в Джанкойском районе Крыма, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T09:55
2025-05-13T09:55
крым
новости крыма
происшествия
джанкойский район
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в Джанкойском районе Крыма, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Авария произошла накануне около 20:50 на автодороге Р-280 "Новороссия", вблизи села Придорожное.В результате ДТП водитель автомобиля IVECO погиб на месте. Водитель второй фуры получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, происшествия, джанкойский район, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы

В страшном ДТП с фурами в Джанкойском районе Крыма один водитель погиб и второй пострадал

09:55 13.05.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе Крыма. 12.05.2025
ДТП в Джанкойском районе Крыма. 12.05.2025
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в Джанкойском районе Крыма, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
Авария произошла накануне около 20:50 на автодороге Р-280 "Новороссия", вблизи села Придорожное.
"По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля IVECO Daily, двигаясь со стороны Мелитополя в направлении Симферополя, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF "TЕ95XF", в сцепке с полуприцепом Krone SD", который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля IVECO погиб на месте. Водитель второй фуры получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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