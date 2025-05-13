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Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в Джанкойском районе Крыма, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T09:55
2025-05-13T09:55
2025-05-13T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в Джанкойском районе Крыма, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Авария произошла накануне около 20:50 на автодороге Р-280 "Новороссия", вблизи села Придорожное.В результате ДТП водитель автомобиля IVECO погиб на месте. Водитель второй фуры получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, происшествия, джанкойский район, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
В страшном ДТП с фурами в Джанкойском районе Крыма один водитель погиб и второй пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в Джанкойском районе Крыма, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
Авария произошла накануне около 20:50 на автодороге Р-280 "Новороссия", вблизи села Придорожное.
"По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля IVECO Daily, двигаясь со стороны Мелитополя в направлении Симферополя, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF "TЕ95XF", в сцепке с полуприцепом Krone SD", который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля IVECO погиб на месте. Водитель второй фуры получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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