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В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие
В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие
В Севастополе местный житель ответит за кражу страйкбольных автоматов, которые он украл в уличном тире и продал случайному прохожему. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T09:59
2025-05-14T09:59
2025-05-14T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель ответит за кражу страйкбольных автоматов, которые он украл в уличном тире и продал случайному прохожему. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Установлено, что 27-летний местный житель ночью, вооружившись обломком бордюра, сбил навесной замок призового тира, порвал тент и проник внутрь.Молодой человек решил взять с собой четыре страйкбольных автомата общей стоимостью 100 тысяч рублей. Подозрительный шум услышали прохожие и вызвали полицию.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Потерпевший 42-летний керчанин попал в больницу с ножевыми ранениями. По его словам, на него при выходе из магазина напал неизвестный мужчина и отобрал пакет с покупками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе поймали "дистанционного минера"Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, кража, закон и право, умвд россии по севастополю
В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие
В Севастополе местный житель украл автоматы из тира и продал их прохожему
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель ответит за кражу страйкбольных автоматов, которые он украл в уличном тире и продал случайному прохожему. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
Установлено, что 27-летний местный житель ночью, вооружившись обломком бордюра, сбил навесной замок призового тира, порвал тент и проник внутрь.
Молодой человек решил взять с собой четыре страйкбольных автомата общей стоимостью 100 тысяч рублей. Подозрительный шум услышали прохожие и вызвали полицию.
"Оперативники задержали подозреваемого, который чистосердечно признался, что два "трофея" уже успел продать первому встречному. Остальные два изъяли полицейские – теперь они вернутся в тир", – сообщили в полиции.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось
, что в Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Потерпевший 42-летний керчанин попал в больницу с ножевыми ранениями. По его словам, на него при выходе из магазина напал неизвестный мужчина и отобрал пакет с покупками.
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