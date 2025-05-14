https://crimea.ria.ru/20250514/v-sevastopole-muzhchina-pronik-v-tir-i-ukral-oruzhie-1146420418.html

В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие

В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие - РИА Новости Крым, 14.05.2025

В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие

В Севастополе местный житель ответит за кражу страйкбольных автоматов, которые он украл в уличном тире и продал случайному прохожему. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T09:59

2025-05-14T09:59

2025-05-14T09:59

севастополь

новости севастополя

кража

закон и право

умвд россии по севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144023735_0:45:3481:2003_1920x0_80_0_0_f069f0fbd05f174c29ff9731741fe042.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель ответит за кражу страйкбольных автоматов, которые он украл в уличном тире и продал случайному прохожему. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Установлено, что 27-летний местный житель ночью, вооружившись обломком бордюра, сбил навесной замок призового тира, порвал тент и проник внутрь.Молодой человек решил взять с собой четыре страйкбольных автомата общей стоимостью 100 тысяч рублей. Подозрительный шум услышали прохожие и вызвали полицию.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Потерпевший 42-летний керчанин попал в больницу с ножевыми ранениями. По его словам, на него при выходе из магазина напал неизвестный мужчина и отобрал пакет с покупками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе поймали "дистанционного минера"Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, кража, закон и право, умвд россии по севастополю