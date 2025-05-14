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Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей

Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей

В Крыму задержаны двое дальнобойщиков из Ростова по подозрению в краже двух фур картофеля на три миллиона рублей у оптовой компании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T12:46

2025-05-14T12:46

2025-05-14T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое дальнобойщиков из Ростова по подозрению в краже двух фур картофеля на три миллиона рублей у оптовой компании. Об этом сообщили в республиканском МВД.По данным правоохранителей, предприниматель купил картофель во Владивостоке и для его транспортировки в Крым нанял перевозчика из Ростовской области. Груз доставили в Симферополь. Но пока заказчик определялся с местом выгрузки, две фуры с товаром исчезли. На связь водители выходить перестали.Вырученные 800 тысяч рублей "семейный подряд" потратил на собственные нужды, добавили в полиции.Возбуждено уголовное дело. Одному из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому – запрет определенных действий.Ранее сообщалось, что в Симферополе подельник и подрядчик похитили у предприятия 1,5 миллиона рублей на ремонте автобусных кондиционеров. Один из мошенников работал на предприятии. Он и предложил летом 2024 года своему знакомому предпринимателю взять подряд на ремонт автобусных кондиционеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружиеЭкс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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