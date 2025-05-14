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Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
В Крыму задержаны двое дальнобойщиков из Ростова по подозрению в краже двух фур картофеля на три миллиона рублей у оптовой компании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T12:46
2025-05-14T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое дальнобойщиков из Ростова по подозрению в краже двух фур картофеля на три миллиона рублей у оптовой компании. Об этом сообщили в республиканском МВД.По данным правоохранителей, предприниматель купил картофель во Владивостоке и для его транспортировки в Крым нанял перевозчика из Ростовской области. Груз доставили в Симферополь. Но пока заказчик определялся с местом выгрузки, две фуры с товаром исчезли. На связь водители выходить перестали.Вырученные 800 тысяч рублей "семейный подряд" потратил на собственные нужды, добавили в полиции.Возбуждено уголовное дело. Одному из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому – запрет определенных действий.Ранее сообщалось, что в Симферополе подельник и подрядчик похитили у предприятия 1,5 миллиона рублей на ремонте автобусных кондиционеров. Один из мошенников работал на предприятии. Он и предложил летом 2024 года своему знакомому предпринимателю взять подряд на ремонт автобусных кондиционеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружиеЭкс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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крым, кража, мвд по республике крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма, ростов-на-дону
Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей

В Крыму задержали дальнобойщиков из Ростова за кражу 50 тонн картофеля у оптовика

12:46 14.05.2025
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДальнобойщики украли 50 тонн картофеля у крымской оптовой фирмы
Дальнобойщики украли 50 тонн картофеля у крымской оптовой фирмы
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое дальнобойщиков из Ростова по подозрению в краже двух фур картофеля на три миллиона рублей у оптовой компании. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По данным правоохранителей, предприниматель купил картофель во Владивостоке и для его транспортировки в Крым нанял перевозчика из Ростовской области. Груз доставили в Симферополь. Но пока заказчик определялся с местом выгрузки, две фуры с товаром исчезли. На связь водители выходить перестали.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ростовчане – отец и сын, которые пояснили, что в период ожидания приняли решение уехать в Ростов с чужим грузом, где в дальнейшем преступным образом реализовать его за меньшие деньги", – рассказали в МВД.
Вырученные 800 тысяч рублей "семейный подряд" потратил на собственные нужды, добавили в полиции.
Возбуждено уголовное дело. Одному из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому – запрет определенных действий.
Ранее сообщалось, что в Симферополе подельник и подрядчик похитили у предприятия 1,5 миллиона рублей на ремонте автобусных кондиционеров. Один из мошенников работал на предприятии. Он и предложил летом 2024 года своему знакомому предпринимателю взять подряд на ремонт автобусных кондиционеров.
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