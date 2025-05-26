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"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов
"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов - РИА Новости Крым, 26.05.2025
"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов
По итогам этого учебного года в Крыму массового ухода выпускников девятых классов из школ в учреждения среднего профессионального образования (СПО) не... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T09:54
2025-05-26T09:54
2025-05-26T09:59
радио "спутник в крыму"
татьяна сухина
образование в крыму и севастополе
школа
егэ
экзамены
трудоустройство
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В Крыму выпускники девятых классов уходят из школ в средние профессиональные учреждения
В Крыму выпускники девятых классов уходят из школ в средние профессиональные учреждения
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. По итогам этого учебного года в Крыму массового ухода выпускников девятых классов из школ в учреждения среднего профессионального образования (СПО) не наблюдается, однако тенденция сохраняется, что немного печально, так как после девятого класса уходят перспективные и хорошо подготовленные ученики. Об этом в эфире радио "Спутнике в Крыму" заявила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Симферополя Татьяна Сухина.И отметила, что СПО тоже готовят востребованных специалистов, в том числе для рынка труда в Крыму.По словам Сухиной, выбор в пользу техникумов и училищ девятиклассники делают с целью избежать государственной аттестации – Единого государственного экзамена – перед поступлением в вузы. И все же такого массового ухода девятиклассников, как это было в 2024 году, сегодня нет, добавила она."В десятые классы в прошлом году было набрано чуть меньше, нежели до этого. Но проводя уже комплектование на следующий год, я разговаривала с каждым учреждением, и в этом году нет тенденции массового ухода детей после девятого класса", – сказала Сухина.Начальник управления образования столицы считает, что это результат эффективной работы предпрофессиональных классов, открытых в школах республики и в Симферополе в частности для подготовки ребят к поступлению в вузы по выбранной специальности.Она выразила надежду на то, что все выпускники, вне зависимости от того, после какого класса они покидают школу, успешно сдадут государственные экзамены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйстваВ крымском университете предложили повысить вступительные баллы по ЕГЭВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников
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татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, школа, егэ, экзамены, трудоустройство
"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов
В Крыму выпускники девятых классов уходят из школ в средние профессиональные учреждения
09:54 26.05.2025 (обновлено: 09:59 26.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым.
По итогам этого учебного года в Крыму массового ухода выпускников девятых классов из школ в учреждения среднего профессионального образования (СПО) не наблюдается, однако тенденция сохраняется, что немного печально, так как после девятого класса уходят перспективные и хорошо подготовленные ученики. Об этом в эфире радио "Спутнике в Крыму"
заявила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Симферополя Татьяна Сухина.
"Да, все-таки в Республике Крым сохраняется эта тенденция. Родители и ребята принимают для себя такие решения. И для нас, для школ, эта ситуация немножко печальная, потому что уходят ребята, которые имеют хорошие знания, подготовлены", – сказала Сухина.
И отметила, что СПО тоже готовят востребованных специалистов, в том числе для рынка труда в Крыму.
По словам Сухиной, выбор в пользу техникумов и училищ девятиклассники делают с целью избежать государственной аттестации – Единого государственного экзамена – перед поступлением в вузы. И все же такого массового ухода девятиклассников, как это было в 2024 году, сегодня нет, добавила она.
"В десятые классы в прошлом году было набрано чуть меньше, нежели до этого. Но проводя уже комплектование на следующий год, я разговаривала с каждым учреждением, и в этом году нет тенденции массового ухода детей после девятого класса", – сказала Сухина.
Начальник управления образования столицы считает, что это результат эффективной работы предпрофессиональных классов, открытых в школах республики и в Симферополе в частности для подготовки ребят к поступлению в вузы по выбранной специальности.
"Открыты инженерные классы, и ребята готовятся на специальности, которые будут связаны с физикой и математикой. Открыты хорошие медицинские классы – у нас на базе школы №2 и школы-гимназии №10 идет подготовка. Также на базе школы №22 в поселке Аграрное работают аграрные классы для поступления в аграрные университеты, подготовка ведется в 10 и 11 классах", – рассказала Сухина.
Она выразила надежду на то, что все выпускники, вне зависимости от того, после какого класса они покидают школу, успешно сдадут государственные экзамены.
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