https://crimea.ria.ru/20250526/nemnogo-pechalno-chto-v-krymu-vybirayut-vypuskniki-devyatykh-klassov-1146593472.html

"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов

"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов - РИА Новости Крым, 26.05.2025

"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов

По итогам этого учебного года в Крыму массового ухода выпускников девятых классов из школ в учреждения среднего профессионального образования (СПО) не... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T09:54

2025-05-26T09:54

2025-05-26T09:59

радио "спутник в крыму"

татьяна сухина

образование в крыму и севастополе

школа

егэ

экзамены

трудоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122921792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_393fd67425b15686954bae20ac36d8c1.jpg

В Крыму выпускники девятых классов уходят из школ в средние профессиональные учреждения В Крыму выпускники девятых классов уходят из школ в средние профессиональные учреждения audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. По итогам этого учебного года в Крыму массового ухода выпускников девятых классов из школ в учреждения среднего профессионального образования (СПО) не наблюдается, однако тенденция сохраняется, что немного печально, так как после девятого класса уходят перспективные и хорошо подготовленные ученики. Об этом в эфире радио "Спутнике в Крыму" заявила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Симферополя Татьяна Сухина.И отметила, что СПО тоже готовят востребованных специалистов, в том числе для рынка труда в Крыму.По словам Сухиной, выбор в пользу техникумов и училищ девятиклассники делают с целью избежать государственной аттестации – Единого государственного экзамена – перед поступлением в вузы. И все же такого массового ухода девятиклассников, как это было в 2024 году, сегодня нет, добавила она."В десятые классы в прошлом году было набрано чуть меньше, нежели до этого. Но проводя уже комплектование на следующий год, я разговаривала с каждым учреждением, и в этом году нет тенденции массового ухода детей после девятого класса", – сказала Сухина.Начальник управления образования столицы считает, что это результат эффективной работы предпрофессиональных классов, открытых в школах республики и в Симферополе в частности для подготовки ребят к поступлению в вузы по выбранной специальности.Она выразила надежду на то, что все выпускники, вне зависимости от того, после какого класса они покидают школу, успешно сдадут государственные экзамены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйстваВ крымском университете предложили повысить вступительные баллы по ЕГЭВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников

https://crimea.ria.ru/20250526/spravitsya-so-stressom-vo-vremya-ege--sovety-psikhologa-1146689161.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, школа, егэ, экзамены, трудоустройство