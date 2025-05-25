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Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T19:06
2025-05-25T18:59
радио "спутник в крыму"
крым
андрей гаук
мусор
вывоз тко
вывоз тбо
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.И объяснил, что в первую очередь за организацию вывоза мусора отвечает местная администрация. Именно они заключают договора с операторами, обеспечивают сами площадки сбора ТБО и контролируют весь процесс."Сбои во время большой нагрузки случаются из-за неподготовленности. Обычно это либо сам оператор не рассчитал и не обеспечил нужное количество вывозов, либо власти неправильно распределили нагрузку. Как результат – стихийная свалка", – рассказал эксперт.Чтобы не доводить до такого состояния, продолжил Гаук, должна быть налажена плотная двусторонняя связь между властями, отельерами и региональными операторами.Чтобы вся система максимально быстро реагировала на изменения в графике, у операторов работают специальные отделы. Туда входят диспетчеры, логисты, транспортные специалисты, техперсонал. У них есть запас контейнеров, ремонтные площадки. Так, буквально в течении дня оператор перестраивается и охватывает больший объем по вывозу мусора.Гаук напомнил, что в Крыму около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета было вложено в открытие трех экотехнопарков: в Ленинском, Белогорскоком и Сакском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовВ Крыму собственников земель наказали за разведение свалкиСитуация с вывозом и утилизацией ТКО в Крыму
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крым, андрей гаук, мусор, вывоз тко, вывоз тбо, курортный сезон
Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон

В Крыму в курортный сезон почти в два раза увеличивается объем мусора

19:06 25.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкЭкологическая ситуация на улицах Севастополя
Экологическая ситуация на улицах Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.

"Основной "удар" приходится на июль и август. Больше всего это касается ЮБК. Там количество мусора увеличивается примерно в два раза", – рассказал он.

И объяснил, что в первую очередь за организацию вывоза мусора отвечает местная администрация. Именно они заключают договора с операторами, обеспечивают сами площадки сбора ТБО и контролируют весь процесс.
"Сбои во время большой нагрузки случаются из-за неподготовленности. Обычно это либо сам оператор не рассчитал и не обеспечил нужное количество вывозов, либо власти неправильно распределили нагрузку. Как результат – стихийная свалка", – рассказал эксперт.
Чтобы не доводить до такого состояния, продолжил Гаук, должна быть налажена плотная двусторонняя связь между властями, отельерами и региональными операторами.

"Какой-нибудь отель, гостиница или любой другой курортный объект понимает, сколько у него будет отдыхающих. Эти данные нужно передавать оператору, чтобы они заранее планировали – на сколько увеличится показатель, сколько нужно добавить контейнеров", – подчеркнул специалист.

Чтобы вся система максимально быстро реагировала на изменения в графике, у операторов работают специальные отделы. Туда входят диспетчеры, логисты, транспортные специалисты, техперсонал. У них есть запас контейнеров, ремонтные площадки. Так, буквально в течении дня оператор перестраивается и охватывает больший объем по вывозу мусора.
Гаук напомнил, что в Крыму около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета было вложено в открытие трех экотехнопарков: в Ленинском, Белогорскоком и Сакском районах.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымАндрей ГаукМусорВывоз ТКОВывоз ТБОКурортный сезон
 
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