https://crimea.ria.ru/20250525/kak-v-krymu-gotovyatsya-k-vyvozu-musora-v-kurortnyy-sezon-1146538721.html
Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T19:06
2025-05-25T19:06
2025-05-25T18:59
радио "спутник в крыму"
крым
андрей гаук
мусор
вывоз тко
вывоз тбо
курортный сезон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110098/27/1100982748_0:726:2351:2048_1920x0_80_0_0_ead4782d1bfd0e9b8592287e0e82912c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.И объяснил, что в первую очередь за организацию вывоза мусора отвечает местная администрация. Именно они заключают договора с операторами, обеспечивают сами площадки сбора ТБО и контролируют весь процесс."Сбои во время большой нагрузки случаются из-за неподготовленности. Обычно это либо сам оператор не рассчитал и не обеспечил нужное количество вывозов, либо власти неправильно распределили нагрузку. Как результат – стихийная свалка", – рассказал эксперт.Чтобы не доводить до такого состояния, продолжил Гаук, должна быть налажена плотная двусторонняя связь между властями, отельерами и региональными операторами.Чтобы вся система максимально быстро реагировала на изменения в графике, у операторов работают специальные отделы. Туда входят диспетчеры, логисты, транспортные специалисты, техперсонал. У них есть запас контейнеров, ремонтные площадки. Так, буквально в течении дня оператор перестраивается и охватывает больший объем по вывозу мусора.Гаук напомнил, что в Крыму около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета было вложено в открытие трех экотехнопарков: в Ленинском, Белогорскоком и Сакском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовВ Крыму собственников земель наказали за разведение свалкиСитуация с вывозом и утилизацией ТКО в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110098/27/1100982748_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40f46414d50d529cd321b742bf1d0fcb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, андрей гаук, мусор, вывоз тко, вывоз тбо, курортный сезон
Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
В Крыму в курортный сезон почти в два раза увеличивается объем мусора
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым.
Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.
"Основной "удар" приходится на июль и август. Больше всего это касается ЮБК. Там количество мусора увеличивается примерно в два раза", – рассказал он.
И объяснил, что в первую очередь за организацию вывоза мусора отвечает местная администрация. Именно они заключают договора с операторами, обеспечивают сами площадки сбора ТБО и контролируют весь процесс.
"Сбои во время большой нагрузки случаются из-за неподготовленности. Обычно это либо сам оператор не рассчитал и не обеспечил нужное количество вывозов, либо власти неправильно распределили нагрузку. Как результат – стихийная свалка", – рассказал эксперт.
Чтобы не доводить до такого состояния, продолжил Гаук, должна быть налажена плотная двусторонняя связь между властями, отельерами и региональными операторами.
"Какой-нибудь отель, гостиница или любой другой курортный объект понимает, сколько у него будет отдыхающих. Эти данные нужно передавать оператору, чтобы они заранее планировали – на сколько увеличится показатель, сколько нужно добавить контейнеров", – подчеркнул специалист.
Чтобы вся система максимально быстро реагировала на изменения в графике, у операторов работают специальные отделы. Туда входят диспетчеры, логисты, транспортные специалисты, техперсонал. У них есть запас контейнеров, ремонтные площадки. Так, буквально в течении дня оператор перестраивается и охватывает больший объем по вывозу мусора.
Гаук напомнил, что в Крыму около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета было вложено в открытие трех экотехнопарков
: в Ленинском, Белогорскоком и Сакском районах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: