https://crimea.ria.ru/20250525/kak-v-krymu-gotovyatsya-k-vyvozu-musora-v-kurortnyy-sezon-1146538721.html

Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон

Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон

Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T19:06

2025-05-25T19:06

2025-05-25T18:59

радио "спутник в крыму"

крым

андрей гаук

мусор

вывоз тко

вывоз тбо

курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.И объяснил, что в первую очередь за организацию вывоза мусора отвечает местная администрация. Именно они заключают договора с операторами, обеспечивают сами площадки сбора ТБО и контролируют весь процесс."Сбои во время большой нагрузки случаются из-за неподготовленности. Обычно это либо сам оператор не рассчитал и не обеспечил нужное количество вывозов, либо власти неправильно распределили нагрузку. Как результат – стихийная свалка", – рассказал эксперт.Чтобы не доводить до такого состояния, продолжил Гаук, должна быть налажена плотная двусторонняя связь между властями, отельерами и региональными операторами.Чтобы вся система максимально быстро реагировала на изменения в графике, у операторов работают специальные отделы. Туда входят диспетчеры, логисты, транспортные специалисты, техперсонал. У них есть запас контейнеров, ремонтные площадки. Так, буквально в течении дня оператор перестраивается и охватывает больший объем по вывозу мусора.Гаук напомнил, что в Крыму около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета было вложено в открытие трех экотехнопарков: в Ленинском, Белогорскоком и Сакском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовВ Крыму собственников земель наказали за разведение свалкиСитуация с вывозом и утилизацией ТКО в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, андрей гаук, мусор, вывоз тко, вывоз тбо, курортный сезон