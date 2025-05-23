https://crimea.ria.ru/20250523/rossiya-ostaetsya-v-pyaterke-mirovykh-liderov-po-eksportu-vooruzheniy--putin-1146667506.html

Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин

Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин

Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, что еще раз подтверждает качество продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T18:46

2025-05-23T18:46

2025-05-23T18:55

владимир путин (политик)

россия

вооруженные силы россии

оружие

новости

оборонно-промышленный комплекс россии

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, что еще раз подтверждает качество продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.Он отметил, что в прошлом году российские предприятия в целом выполнила свои экспортные обязательства.Путин подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный и измеряется десятками миллиардов долларов. Он также призвал активно наращивать объемы экспортных поставок.Оборонно-промышленный комплекс страны продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, добавил президент. При этом ключевая, первоочередная задача российского ОПК, остается неизменной - обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получит 500 единиц новой техники и вооруженияАрмия России перешла на новый уровень боевых возможностей - экспертМантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, оружие, новости, оборонно-промышленный комплекс россии, экспорт