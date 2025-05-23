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Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин
Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин
Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, что еще раз подтверждает качество продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T18:46
2025-05-23T18:46
2025-05-23T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, что еще раз подтверждает качество продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.Он отметил, что в прошлом году российские предприятия в целом выполнила свои экспортные обязательства.Путин подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный и измеряется десятками миллиардов долларов. Он также призвал активно наращивать объемы экспортных поставок.Оборонно-промышленный комплекс страны продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, добавил президент. При этом ключевая, первоочередная задача российского ОПК, остается неизменной - обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получит 500 единиц новой техники и вооруженияАрмия России перешла на новый уровень боевых возможностей - экспертМантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
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владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, оружие, новости, оборонно-промышленный комплекс россии, экспорт
Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин
Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире – Путин
18:46 23.05.2025 (обновлено: 18:55 23.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, что еще раз подтверждает качество продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
"Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям. Это еще раз подтверждает качество, надежность и эффективность выпускаемой нашими оружейниками военной продукции", - сказал глава государства.
Он отметил, что в прошлом году российские предприятия в целом выполнила свои экспортные обязательства.
Путин подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный и измеряется десятками миллиардов долларов. Он также призвал активно наращивать объемы экспортных поставок.
Оборонно-промышленный комплекс страны продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, добавил президент. При этом ключевая, первоочередная задача российского ОПК, остается неизменной - обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции.
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