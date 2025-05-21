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Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов
Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов
Не только санкционные продукты, запрещенные к реализации в России, но и прочие безопасные изъятые товары, а также нереализованные остатки кафе и общепита, могут РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T07:11
2025-05-21T07:11
радио "спутник в крыму"
крым
россия
продукты
еда
здоровое питание
мнения
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Не только санкционные продукты, запрещенные к реализации в России, но и прочие безопасные изъятые товары, а также нереализованные остатки кафе и общепита, могут быть рационально использованы как минимум для трех целей, вместо того чтобы уничтожаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила исполнительный директор автономной некоммерческой организации "Фудшеринг" Александра Кумпан.По ее словам, согласно статистике, в России на этапе от реализации и конечного потребления ежегодно выбрасывается 17 миллионов тонн еды."И это не только продукты, у которых какие-то проблемы с сертификатами, качеством и безопасность которых невозможно подтвердить, но и те потери, которые возникают регулярно в разных концах цепочки. Это то, что выбрасывают магазины и кафешки и мы как конечные потребители", – сказала Кумпан.По ее мнению, необходимо предпринять усилия, чтобы продукты, пригодные для употребления, не выбрасывались, а использовать рационально и эффективно во всей цепочке.Соответствующие законодательные инициативы есть, сказала она, но пока вопрос никак не двигается, сказала она."Законодательная инициатива была связана с тем, чтобы использовать не только санкционные, но и нереализованные остатки безопасно. Данный законопроект в разных форматах обсуждается с 2018 года, но, к сожалению, до сих пор не прошел чтения в Государственной Думе. Последнее обновление должно было рассматриваться в весеннюю сессию, но все еще пока в Думу он не попал", – рассказала Кумпан.Специалист признает, что это непростой вопрос, ведь законодателям необходимо найти баланс между рациональным использованием ресурсов, стремлением к экономике замкнутого цикла и безопасностью для конечного потребителя. Но что-то точно необходимо менять, уверена она, поэтому добиваться сдвигов в правовой парадигме активисты продолжат.Это разумно не только с точки зрения спасения еды как таковой, но и с учетом того огромного количества ресурсов, которое стоит за производством, транспортировкой и хранением продуктов, считает Кумпан."Большой вопрос в том, чтобы весь тот багаж ресурсов, в том числе человеческого труда, не был понапрасну потрачен. То есть вопрос шире, и он в том числе про потребительское поведение. Про то, что люди сложно планируют собственные закупки, не каждый знает, что будет есть вечером, что испортится, и здесь важно через обучение и дополнительные рекомендательные стимулы эту глобальную проблему решать более системно", – заключила Кумпан.Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин рассказал, что в Крыму с начала 2025 года было изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушенийВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктовЦены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
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крым, россия, продукты, еда, здоровое питание, мнения, совет эксперта
Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов

Изъятые из продажи безопасные продукты можно использовать в трех целях – эксперт

07:11 21.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Не только санкционные продукты, запрещенные к реализации в России, но и прочие безопасные изъятые товары, а также нереализованные остатки кафе и общепита, могут быть рационально использованы как минимум для трех целей, вместо того чтобы уничтожаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила исполнительный директор автономной некоммерческой организации "Фудшеринг" Александра Кумпан.
По ее словам, согласно статистике, в России на этапе от реализации и конечного потребления ежегодно выбрасывается 17 миллионов тонн еды.
"И это не только продукты, у которых какие-то проблемы с сертификатами, качеством и безопасность которых невозможно подтвердить, но и те потери, которые возникают регулярно в разных концах цепочки. Это то, что выбрасывают магазины и кафешки и мы как конечные потребители", – сказала Кумпан.
По ее мнению, необходимо предпринять усилия, чтобы продукты, пригодные для употребления, не выбрасывались, а использовать рационально и эффективно во всей цепочке.
"Фудшеринг с его передачей людям продуктов, безопасных и пригодных для употребления, только один из вариантов. Но это может быть и передача на корм животным. А есть еще вариант с компостированием, то есть чтобы из этого можно было получить потом новый продукт в виде удобрений", – пояснила Кумпан.
Соответствующие законодательные инициативы есть, сказала она, но пока вопрос никак не двигается, сказала она.
"Законодательная инициатива была связана с тем, чтобы использовать не только санкционные, но и нереализованные остатки безопасно. Данный законопроект в разных форматах обсуждается с 2018 года, но, к сожалению, до сих пор не прошел чтения в Государственной Думе. Последнее обновление должно было рассматриваться в весеннюю сессию, но все еще пока в Думу он не попал", – рассказала Кумпан.
Специалист признает, что это непростой вопрос, ведь законодателям необходимо найти баланс между рациональным использованием ресурсов, стремлением к экономике замкнутого цикла и безопасностью для конечного потребителя. Но что-то точно необходимо менять, уверена она, поэтому добиваться сдвигов в правовой парадигме активисты продолжат.
"Мы видим своей целью и основной задачей, чтобы те продукты, у которых срок годности не вышел и к которым нет вопросов по качеству и безопасности для конечного потребителя, нашли свое применение", – сказала она.
Это разумно не только с точки зрения спасения еды как таковой, но и с учетом того огромного количества ресурсов, которое стоит за производством, транспортировкой и хранением продуктов, считает Кумпан.
"Большой вопрос в том, чтобы весь тот багаж ресурсов, в том числе человеческого труда, не был понапрасну потрачен. То есть вопрос шире, и он в том числе про потребительское поведение. Про то, что люди сложно планируют собственные закупки, не каждый знает, что будет есть вечером, что испортится, и здесь важно через обучение и дополнительные рекомендательные стимулы эту глобальную проблему решать более системно", – заключила Кумпан.
Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин рассказал, что в Крыму с начала 2025 года было изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.
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