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На Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – Медведев
На Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – Медведев - РИА Новости Крым, 20.05.2025
На Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – Медведев
Среди действующих лиц нынешнего киевского режима нет тех, которые уполномочены заключить мирный договор. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T17:11
2025-05-20T17:11
2025-05-20T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Среди действующих лиц нынешнего киевского режима нет тех, которые уполномочены заключить мирный договор. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Медведев также отметил, что акты, которые может принять нынешний киевский режим, впоследствии могут быть признаны новыми властями Украины ничтожными. В этом случае конфликт возобновится. Замглавы Совбеза РФ также подчеркнул, что Москва готова к переговорам без предварительных условий, "но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались". Такие переговоры, по его словам, "могут позволить обрести мир". Это, по словам Медведева, "последняя возможность Украины после завершения военных действий сохранить какую-то государственность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России обозначили Киеву основу будущего мирного договораМеморандум России и Украины: при каких условиях возможен мирЗеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и Трампа
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дмитрий медведев, украина, россия, переговоры, новости, политика
На Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – Медведев
На Украине сейчас отсутствуют уполномоченные заключать мирный договор лица – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Среди действующих лиц нынешнего киевского режима нет тех, которые уполномочены заключить мирный договор. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
"Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема", - приводит его слова РИА Новости.
Медведев также отметил, что акты, которые может принять нынешний киевский режим, впоследствии могут быть признаны новыми властями Украины ничтожными. В этом случае конфликт возобновится.
Замглавы Совбеза РФ также подчеркнул, что Москва готова к переговорам без предварительных условий, "но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались".
Такие переговоры, по его словам, "могут позволить обрести мир". Это, по словам Медведева, "последняя возможность Украины после завершения военных действий сохранить какую-то государственность".
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