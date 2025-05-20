https://crimea.ria.ru/20250520/memorandum-rossii-i-ukrainy-pri-kakikh-usloviyakh-vozmozhen-mir-1146567283.html
Меморандум России и Украины: при каких условиях возможен мир
Меморандум России и Украины: при каких условиях возможен мир - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Меморандум России и Украины: при каких условиях возможен мир
Подготовке и подписанию меморандума между Россией и Украиной о мирном договоре и прекращении огня будет предшествовать сложная работа, ее успех зависит от... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T14:46
2025-05-20T14:46
2025-05-20T14:59
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
переговоры
мнения
украина
россия
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Подготовке и подписанию меморандума между Россией и Украиной о мирном договоре и прекращении огня будет предшествовать сложная работа, ее успех зависит от состава украинской переговорной команды, который должен измениться, как и лидер в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Накануне президент РФ Владимир Путин после двухчасового разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, включающим прекращение огня.По словам Горбачева, такая информация после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле "безусловно, греет душу и настраивает на позитивный лад"."Меморандум станет стартовой линией для дальнейшей практической реализации всех серьезных дел. Он должен привести к консенсусу, устраивающему обе стороны", – прокомментировал Горбачев.Тем не менее, говорить о пути к консенсусу рано, так как выработка меморандума займет довольно длительное время, о чем свидетельствует как минимум состав переговорных делегаций, добавил он.С российской стороны – люди "думающие, опытные, имеющие за плечами серьезную практику, в том числе разрешения конфликтов". "Если мы сравним эти команды, то однозначно придем к выводу, что путь будет непростым", – добавил он.Рано или поздно компромисс будет найден, однако, по мнению Горбачева, этого не произойдет до тех пор, пока в составе украинской переговорной группы "есть практики спецслужб, ведения боевых действий и информационных "подстав" типа "Буча".Такая динамика должна повлечь и смену лидера на Украине, которым сегодня незаконно остается Владимир Зеленский, не способный ни о чем договариваться в страхе за свою жизнь, считает эксперт."Ну представьте, если он скажет, что Крым неукраинский. Его же запрещенный у нас меджлис* разорвет на части, как и прочие ребята. Поэтому, я думаю, постепенно будет меняться состав их команды и будут меняться слова. Так или иначе, с этим человеком мы к этой точке не придем. А придем с лидером, который на тот момент будет существовать. Когда это произойдет – вопрос, но однозначно без Зеленского".Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнениеРанее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что итоги телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут говорить о том, что главу киевского режима Владимира Зеленского начали активно принуждать к заключению мирного соглашения.В понедельник, 19 мая, между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор, после которого российский лидер заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты и "сроков нет и быть не может".*запрещенная в России экстремистская организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор Путина и Трампа: три ошеломляющих фактора для Европы Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
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сергей горбачев, переговоры, мнения, украина, россия, новости, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым.
Подготовке и подписанию меморандума между Россией и Украиной о мирном договоре и прекращении огня будет предшествовать сложная работа, ее успех зависит от состава украинской переговорной команды, который должен измениться, как и лидер в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
Накануне президент РФ Владимир Путин после двухчасового разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил
, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, включающим прекращение огня.
По словам Горбачева, такая информация после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле "безусловно, греет душу и настраивает на позитивный лад".
"Меморандум станет стартовой линией для дальнейшей практической реализации всех серьезных дел. Он должен привести к консенсусу, устраивающему обе стороны", – прокомментировал Горбачев.
Тем не менее, говорить о пути к консенсусу рано, так как выработка меморандума займет довольно длительное время, о чем свидетельствует как минимум состав переговорных делегаций, добавил он.
"Состав украинской делегации – люди относительно молодые, не имеющие политического опыта с точки зрения серьезной дипломатической, международной деятельности, на 80% в униформе. Там нет тяжеловесов, способных критически оценивать состояние дел у себя и идти на те компромиссы, о которых мы говорим", – сказал Горбачев.
С российской стороны – люди "думающие, опытные, имеющие за плечами серьезную практику, в том числе разрешения конфликтов".
"Если мы сравним эти команды, то однозначно придем к выводу, что путь будет непростым", – добавил он.
Рано или поздно компромисс будет найден, однако, по мнению Горбачева, этого не произойдет до тех пор, пока в составе украинской переговорной группы "есть практики спецслужб, ведения боевых действий и информационных "подстав" типа "Буча".
"Ибо все прекрасно понимают, что эта команда во главе с просроченным президентом Украины не способна гибко решать любые вопросы, которые так или иначе возникают. Поэтому я думаю, что процесс работы над меморандумом и все, что этот процесс окружает, будет связано со сменой части команды, которая участвовала в переговорах", – сказал Горбачев.
Такая динамика должна повлечь и смену лидера на Украине, которым сегодня незаконно остается Владимир Зеленский, не способный ни о чем договариваться в страхе за свою жизнь, считает эксперт.
"Ну представьте, если он скажет, что Крым неукраинский. Его же запрещенный у нас меджлис* разорвет на части, как и прочие ребята. Поэтому, я думаю, постепенно будет меняться состав их команды и будут меняться слова. Так или иначе, с этим человеком мы к этой точке не придем. А придем с лидером, который на тот момент будет существовать. Когда это произойдет – вопрос, но однозначно без Зеленского".
Ранее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение
, что итоги телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут говорить о том, что главу киевского режима Владимира Зеленского начали активно принуждать к заключению мирного соглашения.
В понедельник, 19 мая, между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор, после которого российский лидер заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной
, включающим прекращение огня. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты и "сроков нет и быть не может".
*запрещенная в России экстремистская организация
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