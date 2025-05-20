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Меморандум России и Украины: при каких условиях возможен мир

Меморандум России и Украины: при каких условиях возможен мир - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Меморандум России и Украины: при каких условиях возможен мир

Подготовке и подписанию меморандума между Россией и Украиной о мирном договоре и прекращении огня будет предшествовать сложная работа, ее успех зависит от... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T14:46

2025-05-20T14:46

2025-05-20T14:59

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

переговоры

мнения

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Подготовке и подписанию меморандума между Россией и Украиной о мирном договоре и прекращении огня будет предшествовать сложная работа, ее успех зависит от состава украинской переговорной команды, который должен измениться, как и лидер в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Накануне президент РФ Владимир Путин после двухчасового разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, включающим прекращение огня.По словам Горбачева, такая информация после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле "безусловно, греет душу и настраивает на позитивный лад"."Меморандум станет стартовой линией для дальнейшей практической реализации всех серьезных дел. Он должен привести к консенсусу, устраивающему обе стороны", – прокомментировал Горбачев.Тем не менее, говорить о пути к консенсусу рано, так как выработка меморандума займет довольно длительное время, о чем свидетельствует как минимум состав переговорных делегаций, добавил он.С российской стороны – люди "думающие, опытные, имеющие за плечами серьезную практику, в том числе разрешения конфликтов". "Если мы сравним эти команды, то однозначно придем к выводу, что путь будет непростым", – добавил он.Рано или поздно компромисс будет найден, однако, по мнению Горбачева, этого не произойдет до тех пор, пока в составе украинской переговорной группы "есть практики спецслужб, ведения боевых действий и информационных "подстав" типа "Буча".Такая динамика должна повлечь и смену лидера на Украине, которым сегодня незаконно остается Владимир Зеленский, не способный ни о чем договариваться в страхе за свою жизнь, считает эксперт."Ну представьте, если он скажет, что Крым неукраинский. Его же запрещенный у нас меджлис* разорвет на части, как и прочие ребята. Поэтому, я думаю, постепенно будет меняться состав их команды и будут меняться слова. Так или иначе, с этим человеком мы к этой точке не придем. А придем с лидером, который на тот момент будет существовать. Когда это произойдет – вопрос, но однозначно без Зеленского".Меджлис* хотели использовать для ввода войск НАТО в Крым – мнениеРанее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что итоги телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут говорить о том, что главу киевского режима Владимира Зеленского начали активно принуждать к заключению мирного соглашения.В понедельник, 19 мая, между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор, после которого российский лидер заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты и "сроков нет и быть не может".*запрещенная в России экстремистская организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор Путина и Трампа: три ошеломляющих фактора для Европы Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, переговоры, мнения, украина, россия, новости, политика