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В МИД России обозначили Киеву основу будущего мирного договора
В МИД России обозначили Киеву основу будущего мирного договора - РИА Новости Крым, 20.05.2025
В МИД России обозначили Киеву основу будущего мирного договора
Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к их продолжению. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T15:46
2025-05-20T15:46
2025-05-20T16:18
мария захарова
мнения
россия
политика
переговоры
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к их продолжению. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, отметив, что лидеры двух стран провели откровенный и обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Украины, путях выхода на политическое решение конфликта с учетом итогов обсуждений в Стамбуле.По ее словам, предстоит согласовать еще множество деталей, сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращении огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей."Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной по упомянутым сюжетам. И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа", – подчеркнула Захарова.Также она отметила, что теперь слово за Киевом, для которого сейчас настает важный момент для принятия решений.На ультиматумы Россия никогда не откликается, о чем тоже неоднократно говорило и российское руководство, и об этом неоднократно говорил поступками и действиями российский народ, напомнила дипломат.По словам Захаровой, очевидно, что достижение мира не интересует западно-европейских ультралибералов, они преследуют иную цель – любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией.В понедельник, 19 мая, между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор, после которого российский лидер заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты и сроков нет и быть не может.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, мнения, россия, политика, переговоры, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
В МИД России обозначили Киеву основу будущего мирного договора
Основой мирного договора РФ и Украины должно быть устранение первопричин конфликта – МИД
15:46 20.05.2025 (обновлено: 16:18 20.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к их продолжению. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
, отметив, что лидеры двух стран провели откровенный и обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Украины, путях выхода на политическое решение конфликта с учетом итогов обсуждений в Стамбуле.
"Российской стороной было вновь обозначено стремление добиться окончательного, справедливого урегулирования кризиса. И в этой связи Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора. При движении к разрешению конфликта основой должно быть понимание невозможности достичь данной цели без устранения первопричин", – сказала дипломат.
По ее словам, предстоит согласовать еще множество деталей, сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращении огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.
"Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной по упомянутым сюжетам. И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа", – подчеркнула Захарова.
Также она отметила, что теперь слово за Киевом, для которого сейчас настает важный момент для принятия решений.
"Спекуляции Зеленского о стремлении к миру теперь должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами. Мы, конечно, не рассчитываем на некий здравый смысл на Банковой, но хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает, и это вынудит их занять конструктивную позицию", – сказала Захарова.
На ультиматумы Россия никогда не откликается, о чем тоже неоднократно говорило и российское руководство, и об этом неоднократно говорил поступками и действиями российский народ, напомнила дипломат.
По словам Захаровой, очевидно, что достижение мира не интересует западно-европейских ультралибералов, они преследуют иную цель – любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией.
В понедельник, 19 мая, между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор, после которого российский лидер заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной
, включающим прекращение огня. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты и сроков нет и быть не может.
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