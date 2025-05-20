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В МИД России обозначили Киеву основу будущего мирного договора

В МИД России обозначили Киеву основу будущего мирного договора - РИА Новости Крым, 20.05.2025

В МИД России обозначили Киеву основу будущего мирного договора

Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к их продолжению. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T15:46

2025-05-20T15:46

2025-05-20T16:18

мария захарова

мнения

россия

политика

переговоры

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к их продолжению. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, отметив, что лидеры двух стран провели откровенный и обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Украины, путях выхода на политическое решение конфликта с учетом итогов обсуждений в Стамбуле.По ее словам, предстоит согласовать еще множество деталей, сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращении огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей."Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной по упомянутым сюжетам. И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа", – подчеркнула Захарова.Также она отметила, что теперь слово за Киевом, для которого сейчас настает важный момент для принятия решений.На ультиматумы Россия никогда не откликается, о чем тоже неоднократно говорило и российское руководство, и об этом неоднократно говорил поступками и действиями российский народ, напомнила дипломат.По словам Захаровой, очевидно, что достижение мира не интересует западно-европейских ультралибералов, они преследуют иную цель – любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией.В понедельник, 19 мая, между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор, после которого российский лидер заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты и сроков нет и быть не может.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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мария захарова, мнения, россия, политика, переговоры, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина