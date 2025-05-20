https://crimea.ria.ru/20250520/zelenskogo-budut-progibat-ekspert-ob-itogakh-razgovora-putina-i-trampa-1146560889.html

Зеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и Трампа

Зеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Зеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и Трампа

Итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут говорить о том, что главу киевского режима Владимира РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T12:12

2025-05-20T12:12

2025-05-20T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут говорить о том, что главу киевского режима Владимира Зеленского начали активно принуждать к заключению мирного соглашения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.В целом сам факт телефонного разговора Путина и Трампа и его двухчасовая продолжительность являются позитивным шагом, отметил эксперт. По мнению Манойло, эти переговоры российского и американского лидеров показали, что "в определении будущего Украины и ее дальнейшей судьбы сама украинская сторона является лишней"."То есть Трамп, запросив телефонный разговор с Владимиром Владимировичем, напрямую всем показал то, что он с Путиным и сам все решит, и никакие посредники, в том числе имитирующие украинскую государственность, ему не нужны", - пояснил аналитик.Именно поэтому, по мнению политолога, Трамп после разговора с Путиным стал звонить европейским лидерам, успокаивать их и давать соответствующие указания. Поскольку факт беседы президентов США и России и ее итоги, по словам Манойло, "довели европейских лидеров до состояния истерики".Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.Помощник президента РФ Ушаков сообщил, что разговор двух президентов был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе.Президент США назвал тон разговора с российским коллегой Владимиром Путиным "отличным". Он обозначил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США, когда конфликту на Украине придет конец. Трамп подчеркнул, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться исключительно двумя сторонами конфликта – Москвой и Киевом.Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате. Он добавил, что Киев рассматривает возможность встречи делегаций Украины, РФ, США и ЕС в Турции, Ватикане или Швейцарии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на РоссиюТрамп назвал Россию одним из важнейших партнеров СШАВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

https://crimea.ria.ru/20250520/razgovor-putina-i-trampa-tri-oshelomlyayuschikh-faktora-dlya-evropy-1146556592.html

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владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, новости, мнения, андрей манойло, сша, россия, украина