https://crimea.ria.ru/20250513/v-krymu-budut-sudit-kerchanina-za-peredachu-kievu-dannykh-o-pvo-1146392882.html

В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО

В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО

Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в государственной измене за передачу украинской военной разведке данных о средствах противовоздушной обороны в... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T09:40

2025-05-13T09:40

2025-05-13T09:35

крым

новости крыма

госизмена

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в государственной измене за передачу украинской военной разведке данных о средствах противовоздушной обороны в городе. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, в 2023 году злоумышленник, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины, которому сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.Сотрудники Управления ФСБ по региону выявили и задержали злоумышленника.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Дело рассмотрит Верховный суд Крыма.Ранее в суд передали дело в отношении керчанина, который передавал украинской военной разведке сведения о местах расположения нефтебазы в Феодосии и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе. По обвинению в госизмене ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма будут судить за госизменуЖитель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФГотовил теракт по заданию СБУ - на Кубани задержали иностранца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур)