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В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО
В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО
Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в государственной измене за передачу украинской военной разведке данных о средствах противовоздушной обороны в... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T09:40
2025-05-13T09:35
крым
новости крыма
госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в государственной измене за передачу украинской военной разведке данных о средствах противовоздушной обороны в городе. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, в 2023 году злоумышленник, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины, которому сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.Сотрудники Управления ФСБ по региону выявили и задержали злоумышленника.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Дело рассмотрит Верховный суд Крыма.Ранее в суд передали дело в отношении керчанина, который передавал украинской военной разведке сведения о местах расположения нефтебазы в Феодосии и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе. По обвинению в госизмене ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма будут судить за госизменуЖитель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФГотовил теракт по заданию СБУ - на Кубани задержали иностранца
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур)
В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО

Жителя Керчи будут судить за передачу Украине данных о средствах ПВО

09:40 13.05.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в государственной измене за передачу украинской военной разведке данных о средствах противовоздушной обороны в городе. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
По версии следствия, в 2023 году злоумышленник, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины, которому сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.

"По заданию украинских кураторов он собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны, расположенного в Керчи. Используя один из мессенджеров, он направлял фотографии представителям ГУР Украины, за что получил денежное вознаграждение в размере 5000 рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники Управления ФСБ по региону выявили и задержали злоумышленника.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Дело рассмотрит Верховный суд Крыма.
Ранее в суд передали дело в отношении керчанина, который передавал украинской военной разведке сведения о местах расположения нефтебазы в Феодосии и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе. По обвинению в госизмене ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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КрымНовости КрымаГосизменаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Главное управление разведки Украины (ГУР)
 
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