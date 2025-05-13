https://crimea.ria.ru/20250513/uchastok-trassy-tavrida-vremenno-perekroyut-iz-za-montazhnykh-rabot---skhema-1146403373.html

Участок трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схема

Участок трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схема - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Участок трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схема

В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T14:06

2025-05-13T14:06

2025-05-13T14:07

ситуация на дорогах крыма

ремонт дорог

трасса таврида

ограничение движения

крым

новости крыма

логистика

служба автомобильных дорог республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/36/1117593656_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_7c1b4502a73d056e68903077ac1cf292.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.Ограничения вводятся в районе 127 километра автодороги "Таврида" с 15 мая до 8:00 16 мая.Обходной маршрут пролегает через села Приветное, Золотое Поле и Льговское. Водителям рекомендуют учитывать информацию о перекрытии при планировании поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных переходаСколько дворов и дорог отремонтируют в БахчисараеВ Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт дорог, трасса таврида, ограничение движения, крым, новости крыма, логистика, служба автомобильных дорог республики крым