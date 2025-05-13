https://crimea.ria.ru/20250513/uchastok-trassy-tavrida-vremenno-perekroyut-iz-za-montazhnykh-rabot---skhema-1146403373.html
Участок трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схема
Участок трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схема - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Участок трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схема
В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T14:06
2025-05-13T14:06
2025-05-13T14:07
ситуация на дорогах крыма
ремонт дорог
трасса таврида
ограничение движения
крым
новости крыма
логистика
служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.Ограничения вводятся в районе 127 километра автодороги "Таврида" с 15 мая до 8:00 16 мая.Обходной маршрут пролегает через села Приветное, Золотое Поле и Льговское. Водителям рекомендуют учитывать информацию о перекрытии при планировании поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных переходаСколько дворов и дорог отремонтируют в БахчисараеВ Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение
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ремонт дорог, трасса таврида, ограничение движения, крым, новости крыма, логистика, служба автомобильных дорог республики крым
Участок трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схема
На трассе "Таврида" введут временные ограничения движения из-за монтажа путепровода
14:06 13.05.2025 (обновлено: 14:07 13.05.2025)