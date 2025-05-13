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Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ

Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ

В Крыму зарезервированы 1800 путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из новых регионов, а также Курской и Белгородской областей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T12:40

2025-05-13T12:40

2025-05-13T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму зарезервированы 1800 путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из новых регионов, а также Курской и Белгородской областей. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.По словам Лаврик, в рамках летней детской оздоровительной кампании в Крыму планируется открытие 405 профильных организаций, в том числе 36 загородных лагерей, 349 лагерей дневного пребывания и 23 лагеря труда и отдыха.В рамках кампании этого года в Крыму смогут отдохнуть и оздоровиться 190 тысяч детей. Как уточнила министр, этот показатель включает в том числе отдых детей в пришкольных лагерях.Для льготных категорий детей предусмотрено 17 200 путевок. В целом на отдых и оздоровление крымских детей в бюджете предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, добавила Лаврик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном мореКрым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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