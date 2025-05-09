https://crimea.ria.ru/20250509/pogodnye-anomalii-v-krymu-kak-napolnilis-vodokhranilischa-poluostrova-1146269718.html

Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова

Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова

Благодаря погодным аномалиям в Крыму в апреле объем наполнения водохранилищ естественного стока увеличился и сегодня составляет около 55%. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T08:14

2025-05-09T08:14

2025-05-09T08:14

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

анатолий копачевский

владимир николенко

крым

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погода в крыму

климат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Благодаря погодным аномалиям в Крыму в апреле объем наполнения водохранилищ естественного стока увеличился и сегодня составляет около 55%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского Илья Николенко.По его словам Николенко, объем наполнения крымских водохранилищ за апрель увеличился на 15 млн кубов.Небольшое Аянское водохранилище сейчас почти полное: из 3,9 млн кубов проектного объема с водой уже 3,8 млн. Загорское заполнено на 53%, а Чернореченское, питающее Севастополь, почти наполовину. Самый большой объем наполнения, 60−70%, в Симферопольском водохранилище, уточнил Николенко.Он подчеркнул, что наполнение объемов стало возможным благодаря погодным аномалиям, которыми отличился апрель в Крыму в этом году. В частности, выпадению снега, высоким температурам и разнице температурных значений днем и ночью.Как пояснил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, это привело к мощному сходу снежного покрова с гор в реки, так что в течение десяти дней можно было наблюдать очень большие притоки практически во все водохранилища.Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуациюЛокальные паводки удержали объемы водохранилищ от понижения, но не повлияли на процесс, который ведет Крым к засушливому периоду, заметил эксперт."Например, в Симферопольское водохранилище поступило 4 с лишним миллиона кубометров, а средний приток за апрель – 7 миллионов, то есть мы и близко не приблизились к этому значению, даже за счет этого паводка. В Партизанское водохранилище поступило более 6 миллионов, а среднее значение – 6,8 млн, то есть тоже мы не приблизились. То есть мы на нисходящей кривой", – сказал Копачевский.На ту же тенденцию указывают и средние значения, характеризующие наполнение крымских водохранилищ на начало мая, отмечают эксперты."Среднее значение наполнения на начало мая обычно было 75%". А средний показатель объема наполнения в течение апреля за 40 лет наблюдений – 13 млн", – уточнил Николенко.По словам Копачевского, с момента прошлой засухи подземные водозаборы западного Крыма, которые были дополнительно разработаны, уже не выключаются, и сейчас объемы забора воды из них увеличены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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