https://crimea.ria.ru/20250315/na-skolko-krymu-khvatit-zapasov-vody--otvet-aksenova-1144952489.html

На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова

На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 15.03.2025

На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова

Дефицит воды Крыму не грозит. Общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T10:22

2025-03-15T10:22

2025-03-15T10:22

крым

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жкх крыма и севастополя

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Дефицит воды Крыму не грозит. Общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он также отметил, что в регионе построены и приведены в порядок системы водоснабжения, обустроены подземные водозаборы, капитально отремонтированы старые и пробурены новые скважины, а также произведена разведка подземных вод.На прошлой неделе завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту.При этом эксперты отметили, что после стабильного повышения температуры воздуха снег в горах полуострова начнет таять и пополнит запасы водохранилищ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура воздуха в Симферополе побила вековой рекордВ Крыму построят еще два водохранилищаФевраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 лет

https://crimea.ria.ru/20250129/kak-novye-vodokhranilischa-budut-snabzhat-yuzhnyy-bereg-kryma-1143734135.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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