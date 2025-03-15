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На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова
На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 15.03.2025
На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова
Дефицит воды Крыму не грозит. Общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T10:22
2025-03-15T10:22
крым
вода в крыму
водохранилища крыма
сергей аксенов
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Дефицит воды Крыму не грозит. Общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он также отметил, что в регионе построены и приведены в порядок системы водоснабжения, обустроены подземные водозаборы, капитально отремонтированы старые и пробурены новые скважины, а также произведена разведка подземных вод.На прошлой неделе завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту.При этом эксперты отметили, что после стабильного повышения температуры воздуха снег в горах полуострова начнет таять и пополнит запасы водохранилищ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура воздуха в Симферополе побила вековой рекордВ Крыму построят еще два водохранилищаФевраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 лет
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РИА Новости Крым
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На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова

Крыму не грозит дефицит воды – Аксенов

10:22 15.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзобильненское водохранилище
Изобильненское водохранилище - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Дефицит воды Крыму не грозит. Общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По состоянию на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составляет 156 миллионов кубометров. Этого хватит на полгода даже без учета новых притоков", - сказал Аксенов РИА Новости.
Он также отметил, что в регионе построены и приведены в порядок системы водоснабжения, обустроены подземные водозаборы, капитально отремонтированы старые и пробурены новые скважины, а также произведена разведка подземных вод.

"Так что дефицит воды Крыму не грозит", - подчеркнул Аксенов.

На прошлой неделе завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту.
При этом эксперты отметили, что после стабильного повышения температуры воздуха снег в горах полуострова начнет таять и пополнит запасы водохранилищ.
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