На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова
Крыму не грозит дефицит воды – Аксенов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзобильненское водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Дефицит воды Крыму не грозит. Общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже в условиях отсутствия осадков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По состоянию на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составляет 156 миллионов кубометров. Этого хватит на полгода даже без учета новых притоков", - сказал Аксенов РИА Новости.
Он также отметил, что в регионе построены и приведены в порядок системы водоснабжения, обустроены подземные водозаборы, капитально отремонтированы старые и пробурены новые скважины, а также произведена разведка подземных вод.
"Так что дефицит воды Крыму не грозит", - подчеркнул Аксенов.
На прошлой неделе завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту.
При этом эксперты отметили, что после стабильного повышения температуры воздуха снег в горах полуострова начнет таять и пополнит запасы водохранилищ.
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