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Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
В Симферополе задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T09:36
2025-05-07T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД Крыма.По данным полиции, мужчина на протяжении года пытался незаконно получить от бывшего работодателя 38 миллионов рублей, которые достались тому по наследству от отца.Кроме того, чтобы усилить давление, злоумышленник направил в правоохранительные органы больше 20 ложных заявлений с обвинениями в адрес бывшего работодателя, утверждая, что тот якобы ведет незаконную деятельность.Мужчину задержали, на него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам вымогательства. Подозреваемый заключен под стражу, следственные действия продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииВ России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
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Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

Жителя Крыма взяли под стражу за вымогательство у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

09:36 07.05.2025 (обновлено: 10:57 07.05.2025)
 
© МВД по РКЖителя Крыма взяли под стражу за вымогательство у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
Жителя Крыма взяли под стражу за вымогательство у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД Крыма.
По данным полиции, мужчина на протяжении года пытался незаконно получить от бывшего работодателя 38 миллионов рублей, которые достались тому по наследству от отца.

"На протяжении года злоумышленник, используя оформленные на третьих лиц номера телефонов, систематически писал потерпевшему в мессенджере и требовал у него деньги. При этом вымогатель угрожал собеседнику и его родственникам физической расправой, а также обещал устроить ему проблемы с законом и подпортить деловую репутацию", – рассказали в МВД.

Кроме того, чтобы усилить давление, злоумышленник направил в правоохранительные органы больше 20 ложных заявлений с обвинениями в адрес бывшего работодателя, утверждая, что тот якобы ведет незаконную деятельность.
Мужчину задержали, на него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам вымогательства. Подозреваемый заключен под стражу, следственные действия продолжаются.
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