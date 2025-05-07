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Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

В Симферополе задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T09:36

2025-05-07T09:36

2025-05-07T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД Крыма.По данным полиции, мужчина на протяжении года пытался незаконно получить от бывшего работодателя 38 миллионов рублей, которые достались тому по наследству от отца.Кроме того, чтобы усилить давление, злоумышленник направил в правоохранительные органы больше 20 ложных заявлений с обвинениями в адрес бывшего работодателя, утверждая, что тот якобы ведет незаконную деятельность.Мужчину задержали, на него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам вымогательства. Подозреваемый заключен под стражу, следственные действия продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииВ России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России

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2025

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