https://crimea.ria.ru/20250505/v-rossii-moshenniki-shantazhiruyut-shkolnikov-v-sotssetyakh-1146188757.html

В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях

В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях

К подросткам, которые много времени проводят в соцсетях, мошенники пытаются втереться в доверие, чтобы затем при помощи шантажа заставить выполнять свои... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T09:14

2025-05-05T09:14

2025-05-05T09:14

новости

мошенничество

россия

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. К подросткам, которые много времени проводят в соцсетях, мошенники пытаются втереться в доверие, чтобы затем при помощи шантажа заставить выполнять свои условия. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Защититься от всякого рода мошенников поможет приватный доступ к аккаунтам, который необходимо настроить. Кроме того, родителям следует интересоваться у ребенка, чем он занимается в соцсетях, стараясь при этом не нарушать личных границ, отметили в ведомстве.Также правоохранители советуют установить на гаджеты подростка антивирус и объяснить ему, что нельзя отправлять личные данные или компрометирующие материалы малознакомым или незнакомым людям.Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделюРекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнБрачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мошенничество, россия, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)