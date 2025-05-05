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В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях
В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях
К подросткам, которые много времени проводят в соцсетях, мошенники пытаются втереться в доверие, чтобы затем при помощи шантажа заставить выполнять свои... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T09:14
2025-05-05T09:14
новости
мошенничество
россия
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. К подросткам, которые много времени проводят в соцсетях, мошенники пытаются втереться в доверие, чтобы затем при помощи шантажа заставить выполнять свои условия. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Защититься от всякого рода мошенников поможет приватный доступ к аккаунтам, который необходимо настроить. Кроме того, родителям следует интересоваться у ребенка, чем он занимается в соцсетях, стараясь при этом не нарушать личных границ, отметили в ведомстве.Также правоохранители советуют установить на гаджеты подростка антивирус и объяснить ему, что нельзя отправлять личные данные или компрометирующие материалы малознакомым или незнакомым людям.Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделюРекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнБрачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн
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РИА Новости Крым
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новости, мошенничество, россия, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях

Аферисты втираются в доверие к безвылазно сидящим в соцсетях подросткам

09:14 05.05.2025
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFПользователи за компьютером
Пользователи за компьютером
© Depositphotos / AntonioGuillemF
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. К подросткам, которые много времени проводят в соцсетях, мошенники пытаются втереться в доверие, чтобы затем при помощи шантажа заставить выполнять свои условия. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Типичный алгоритм шантажа: преступники выбирают юношей или девушек, которые много времени проводят в социальных сетях, создают фейковый аккаунт, с которого переписываются и пытаются войти в доверие к подростку, затем начинают давить на жертву, чтобы та выполняла их условия", — сказано в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.
Защититься от всякого рода мошенников поможет приватный доступ к аккаунтам, который необходимо настроить. Кроме того, родителям следует интересоваться у ребенка, чем он занимается в соцсетях, стараясь при этом не нарушать личных границ, отметили в ведомстве.
Также правоохранители советуют установить на гаджеты подростка антивирус и объяснить ему, что нельзя отправлять личные данные или компрометирующие материалы малознакомым или незнакомым людям.
Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.
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НовостиМошенничествоРоссияОбществоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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