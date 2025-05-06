https://crimea.ria.ru/20250506/dobrovoltsy-bars-krym-prokhodyat-podgotovku-po-opytu-spetsoperatsii-1146229056.html

Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации

Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации

Ветераны специальной военной операции на Украине делятся опытом боевых действий с добровольцами отряда "Барс-Крым". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T20:59

2025-05-06T20:59

2025-05-06T20:59

"барс - крым"

радио "спутник в крыму"

учения

участники сво

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

армия и флот

ветераны сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Ветераны специальной военной операции на Украине делятся опытом боевых действий с добровольцами отряда "Барс-Крым". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал командир взвода с позывным "Шаман" Вячеслав Никонов.По его словам, главная задача – всестороннее обучение бойцов в современных условиях. В отряде действует внутренняя система специализации."У нас один человек в мединституте по средам проводит занятия. Есть кто больше тренируется на гранатометчика, на снайпера. Связисты есть — радиостанции у половины взвода", – уточняет Никонов.Особое внимание уделяют тренировкам по борьбе с беспилотниками. Для отработки используют как специализированные противодроновые ружья, так и обычные охотничьи. Нередко проводят внеплановые учения, по собственной инициативе."Я нашел спонсора, хорошую общественную организацию. Они нам закупят 200 патронов ружейных. Я объявил конкурс среди бойцов – почти все написали "хочу". С командирами выберем двоих – и патроны пойдут на тренировку", – рассказал "Шаман".Закупаются и самостоятельно в обычных охотничьих магазинах. Отрабатывают стрельбу по статичным и движущимся мишеням, включая имитацию летящих дронов.Он также отметил, что в подразделении проводят не только общевойсковую подготовку, но и специализированную, включая действия в условиях городской застройки и пересеченной местности.Для лучшего освоения навыков и с учетом современных реалий ведения войны, большое значения отводят передачи боевого опыта от участников СВО. Приглашают ветеранов, проводят лекции, где подробно разбирают действия противника и как ему противостоять."Шаман" выразил надежду, что подготовка не пригодится на практике, но вестись она обязательно должна.Учения "Барс-Крым" проводят в регионах полуострова на регулярной основе, практически каждый месяц. В большинстве районов полуострова подобные тренировки уже прошли. 5 мая масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" прошли в Симферополе. Блокпосты развернули на всех подъездах к городу и на основных транспортных кольцах в самой столице. В этот раз участие в учениях приняли больше 3,5 тысяч человек. Среди защитников – не только добровольцы "Барс-Крыма", но и военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города Блокпосты установили в центре СимферополяПосты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", учения, участники сво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот, ветераны сво