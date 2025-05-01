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Очередь на Крымском мосту - ждать проезда придется около 3 часов
Очередь на Крымском мосту - ждать проезда придется около 3 часов - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Очередь на Крымском мосту - ждать проезда придется около 3 часов
На Крымском мосту со стороны Краснодарского края очередь выросла за два часа, перед досмотровыми комплексами стоят уже более 800 машин. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T08:20
2025-05-01T08:20
2025-05-01T08:26
ситуация на дорогах крыма
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очереди на крымском мосту
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Краснодарского края очередь выросла за два часа, перед досмотровыми комплексами стоят уже более 800 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи заторов перед пунктом досмотра нет.В 6 утра в очереди стояли 563 транспортных средства.Машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. На туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса, сообщили в Росавтодоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, тамань
Очередь на Крымском мосту - ждать проезда придется около 3 часов
В очереди на Крымском мосту со стороны Кубани скопились более 800 машин
08:20 01.05.2025 (обновлено: 08:26 01.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Краснодарского края очередь выросла за два часа, перед досмотровыми комплексами стоят уже более 800 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 809 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - приводятся данные на 8 утра.
Со стороны Керчи заторов перед пунктом досмотра нет.
В 6 утра в очереди стояли 563 транспортных средства.
Машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.
В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен
, время ожидания будет составлять не больше часа.
В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда
. На туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса, сообщили
в Росавтодоре.
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