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Очередь на Крымском мосту - ждать проезда придется около 3 часов

Очередь на Крымском мосту - ждать проезда придется около 3 часов - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Очередь на Крымском мосту - ждать проезда придется около 3 часов

На Крымском мосту со стороны Краснодарского края очередь выросла за два часа, перед досмотровыми комплексами стоят уже более 800 машин. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T08:20

2025-05-01T08:20

2025-05-01T08:26

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

крым

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Краснодарского края очередь выросла за два часа, перед досмотровыми комплексами стоят уже более 800 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи заторов перед пунктом досмотра нет.В 6 утра в очереди стояли 563 транспортных средства.Машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. На туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса, сообщили в Росавтодоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, тамань