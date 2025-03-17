https://crimea.ria.ru/20250317/magnitnye-buri-obrushatsya-na-zemlyu-v-marte-i-aprele---prognoz-1144983163.html

Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз

Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз

Ближайшая магнитная буря накроет Землю 27 марта, вслед за этим последует целая череда апрельских геомагнитных ударов. Об этом сообщается на сайте Лаборатории... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T11:38

2025-03-17T11:38

2025-03-17T11:38

магнитные бури

космос

солнце

стихия

земля

новости

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Ближайшая магнитная буря накроет Землю 27 марта, вслед за этим последует целая череда апрельских геомагнитных ударов. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Следующий космический шторм следует ожидать 5 апреля. 6 и 7 числа снова прогнозируются небольшие возмущения, не достигающие штормовых значений. Далее планета будет находиться под ударом в течение трех дней подряд: 8, 9 и 10 апреля снова ожидаются бури уровня G1.11, 12, 13, 14 апреля , по прогнозу Лаборатории, геомагнитный фон все еще будет немного повышен, 15 и 16 числа - космическая погода полностью успокоится. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают, текущий тоже может меняться.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, стихия, земля, новости, метеозависимость