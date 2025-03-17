Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250317/magnitnye-buri-obrushatsya-na-zemlyu-v-marte-i-aprele---prognoz-1144983163.html
Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз
Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз
Ближайшая магнитная буря накроет Землю 27 марта, вслед за этим последует целая череда апрельских геомагнитных ударов. Об этом сообщается на сайте Лаборатории... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T11:38
2025-03-17T11:38
магнитные бури
космос
солнце
стихия
земля
новости
метеозависимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144013705_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5e37ff3232674a6406ed408e1faadf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Ближайшая магнитная буря накроет Землю 27 марта, вслед за этим последует целая череда апрельских геомагнитных ударов. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Следующий космический шторм следует ожидать 5 апреля. 6 и 7 числа снова прогнозируются небольшие возмущения, не достигающие штормовых значений. Далее планета будет находиться под ударом в течение трех дней подряд: 8, 9 и 10 апреля снова ожидаются бури уровня G1.11, 12, 13, 14 апреля , по прогнозу Лаборатории, геомагнитный фон все еще будет немного повышен, 15 и 16 числа - космическая погода полностью успокоится. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают, текущий тоже может меняться.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144013705_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_e3933c2019352f7c6e310bcc410eed71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, космос, солнце, стихия, земля, новости, метеозависимость
Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз

Магнитные бури накроют Землю в конце марта и продолжат бушевать в апреле - ученые

11:38 17.03.2025
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Ближайшая магнитная буря накроет Землю 27 марта, вслед за этим последует целая череда апрельских геомагнитных ударов. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, ближайшие десять дней магнитосферная обстановка будет спокойной, однако 27 марта землян ожидает буря класса G1. 28 марта геомагнитный фон все еще будет повышен, но незначительно.
Следующий космический шторм следует ожидать 5 апреля. 6 и 7 числа снова прогнозируются небольшие возмущения, не достигающие штормовых значений. Далее планета будет находиться под ударом в течение трех дней подряд: 8, 9 и 10 апреля снова ожидаются бури уровня G1.
© xras.ruПрогноз магнитных бурь на март и апрель
Прогноз магнитных бурь на март и апрель
© xras.ru
Прогноз магнитных бурь на март и апрель
11, 12, 13, 14 апреля , по прогнозу Лаборатории, геомагнитный фон все еще будет немного повышен, 15 и 16 числа - космическая погода полностью успокоится. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают, текущий тоже может меняться.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Астероид может столкнуться с Землей
Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
 
Магнитные бурикосмосСолнцеСтихияЗемляНовостиМетеозависимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Адвокат из Симферополя пойдет в колонию за пятимиллионную аферу
12:08Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области
12:06Не уступил дорогу: два человека погибли в серьезном ДТП на Кубани
11:57ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель
11:38Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз
11:20Очередь на Крымский мост выросла вдвое
11:09Жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену
10:53Симферополь в ожидании снежного шторма: на дороги выведут спецтехнику
10:4418 марта - выходной день в Крыму
10:36В Ялте водитель иномарки "накопил" 73 штрафа
10:27Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь
10:20Отбросило под встречное авто: в ГАИ рассказали о жутком ДТП в Симферополе
10:15В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку
09:52США сообщили ЕС о выходе из группы расследований против России
09:40В центре Симферополе сбили двоих девушек: одна погибла
09:30Чем весна вредит здоровью глаз
09:23ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию
09:16Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе
09:01Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф
08:36Сильный ветер повредил ЛЭП на юге Крыма: без света Алушта и несколько сел
Лента новостейМолния