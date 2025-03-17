Магнитные бури обрушатся на Землю в марте и апреле - прогноз
Магнитные бури накроют Землю в конце марта и продолжат бушевать в апреле - ученые
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Ближайшая магнитная буря накроет Землю 27 марта, вслед за этим последует целая череда апрельских геомагнитных ударов. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, ближайшие десять дней магнитосферная обстановка будет спокойной, однако 27 марта землян ожидает буря класса G1. 28 марта геомагнитный фон все еще будет повышен, но незначительно.
Следующий космический шторм следует ожидать 5 апреля. 6 и 7 числа снова прогнозируются небольшие возмущения, не достигающие штормовых значений. Далее планета будет находиться под ударом в течение трех дней подряд: 8, 9 и 10 апреля снова ожидаются бури уровня G1.
© xras.ruПрогноз магнитных бурь на март и апрель
© xras.ru
Прогноз магнитных бурь на март и апрель
11, 12, 13, 14 апреля , по прогнозу Лаборатории, геомагнитный фон все еще будет немного повышен, 15 и 16 числа - космическая погода полностью успокоится. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают, текущий тоже может меняться.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
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