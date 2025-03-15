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Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопасными
Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопасными - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопасными
Все аттракционы – потенциальный источник опасности и абсолютно безопасных среди них нет. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал начальник... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T08:15
2025-03-15T08:15
2025-03-15T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Все аттракционы – потенциальный источник опасности и абсолютно безопасных среди них нет. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым – главный государственный инженер-инспектор Республики Крым Алексей Игнатенко.По его словам, ситуация осложнилась в связи с тем, что из-за санкций предпринимателям практически невозможно поставить в Крым хорошую технику.Всего же, назвал Игнатенко статистику, в республике Крым на конец 2024 года зарегистрировано 194 аттракциона, работа из которых приостановлена на 51. Прекращена регистрация 109 аттракционов.Игнатенко отметил, что зачастую случаи травм на аттракционах происходят по вине их операторов, которые невнимательно следят за поведением гостей развлечения и работой механизмов, а "залипают в телефоне". Также недопустимо, когда операторами аттракционов выступают подростки.Игнатенко дал совет, как наиболее обезопасить свой отдых и отдых своих детей на аттракционах. Для этого необходимо перед покупкой билета на тот или иной аттракцион посмотреть, есть ли на входной группе или на кассе его регистрационный знак."Должен быть четырехзначный регистрационный знак с QR-кодом, который позволяет определить, зарегистрирован аттракцион или нет. Также нужно обязательно смотреть на оценку технического состояния, чтобы ее действия не истек. Фактически оценка выдается на год и поэтому дата должна соответствовать. Если в этом листе не стоят даты или срок истек, то однозначно лучше не садиться на этот аттракцион", - сказал он.Игнатенко порекомендовал посетителям о всех замеченных нарушениях незамедлительно сообщать в госинспекцию по надзору за самоходной техникой.Читайте также на РИА Новости Крым:В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсовПодняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадкаЧто изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
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новости, аттракционы, безопасность, общество, городская среда, крым, новости крыма
Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопасными
В Крыму официально работают 143 аттракциона
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Все аттракционы – потенциальный источник опасности и абсолютно безопасных среди них нет. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым – главный государственный инженер-инспектор Республики Крым Алексей Игнатенко.
По его словам, ситуация осложнилась в связи с тем, что из-за санкций предпринимателям практически невозможно поставить в Крым хорошую технику.
"Сейчас очень сложно завезти качественные аттракционы из Италии и Канады, которые зарекомендовали себя на мировом рынке. На моей практике нет хороших китайских качественных аттракционов, к нам такие не завозили. Они намного уступают старым советским аттракционам – в последних металл лучше и прочнее. Китайские же не отвечают нашим ГОСТам, что влечет за собой травматизацию", - заявил он.
Всего же, назвал Игнатенко статистику, в республике Крым на конец 2024 года зарегистрировано 194 аттракциона, работа из которых приостановлена на 51. Прекращена регистрация 109 аттракционов.
Игнатенко отметил, что зачастую случаи травм на аттракционах происходят по вине их операторов, которые невнимательно следят за поведением гостей развлечения и работой механизмов, а "залипают в телефоне". Также недопустимо, когда операторами аттракционов выступают подростки.
"Еще несколько лет назад мы выявляли такие случаи. У нас четко отписано – на механизированных аттракционах должны работать лица старше 18 лет", - сказал главный государственный инженер-инспектор Республики Крым.
Игнатенко дал совет, как наиболее обезопасить свой отдых и отдых своих детей на аттракционах. Для этого необходимо перед покупкой билета на тот или иной аттракцион посмотреть, есть ли на входной группе или на кассе его регистрационный знак.
"Должен быть четырехзначный регистрационный знак с QR-кодом, который позволяет определить, зарегистрирован аттракцион или нет. Также нужно обязательно смотреть на оценку технического состояния, чтобы ее действия не истек. Фактически оценка выдается на год и поэтому дата должна соответствовать. Если в этом листе не стоят даты или срок истек, то однозначно лучше не садиться на этот аттракцион", - сказал он.
Игнатенко порекомендовал посетителям о всех замеченных нарушениях незамедлительно сообщать в госинспекцию по надзору за самоходной техникой.
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