https://crimea.ria.ru/20250308/v-parke-simferopolya-detskiy-parovozik-soskolznul-s-relsov-1144761156.html

В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов

В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов - РИА Новости Крым, 08.03.2025

В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов

В Детском парке Симферополя с рельсов сошел детский паровозик, катавший посетителей по круговому маршруту. В результате инцидента никто не пострадал, рассказал... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T15:40

2025-03-08T15:40

2025-03-08T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя с рельсов сошел детский паровозик, катавший посетителей по круговому маршруту. В результате инцидента никто не пострадал, рассказал РИА Новости Крым директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.Директор "Парков столицы" также опроверг версию о том, что инцидент произошел из-за короткого замыкания.Детский парк располагается в центре Симферополя на пересечении проспекта Кирова и улицы Шмидта. Был открыт в 1958 году. Сегодня парк является одним из самых популярных мест отдыха семей с детьми. На территории располагаются городской зоопарк, множество аттракционов, роллердром, аквариум и террариум, колесо обозрения и другие развлечения.В марте этого года в Детском парке начались работы по благоустройству. Из-за этого парк частично перекрыт. Пока выполняется первая половина работ, зона аттракционов и зооуголок продолжат функционировать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240724/chp-na-attraktsionakh-v-krymu-kak-sdelat-otdykh-bezopasnym-1139080877.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, парки крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , происшествия, аттракционы, общество, новости крыма, владимир марченко