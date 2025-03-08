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В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов
В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов
В Детском парке Симферополя с рельсов сошел детский паровозик, катавший посетителей по круговому маршруту. В результате инцидента никто не пострадал, рассказал... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T15:40
2025-03-08T15:40
2025-03-08T15:40
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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя с рельсов сошел детский паровозик, катавший посетителей по круговому маршруту. В результате инцидента никто не пострадал, рассказал РИА Новости Крым директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.Директор "Парков столицы" также опроверг версию о том, что инцидент произошел из-за короткого замыкания.Детский парк располагается в центре Симферополя на пересечении проспекта Кирова и улицы Шмидта. Был открыт в 1958 году. Сегодня парк является одним из самых популярных мест отдыха семей с детьми. На территории располагаются городской зоопарк, множество аттракционов, роллердром, аквариум и террариум, колесо обозрения и другие развлечения.В марте этого года в Детском парке начались работы по благоустройству. Из-за этого парк частично перекрыт. Пока выполняется первая половина работ, зона аттракционов и зооуголок продолжат функционировать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов
В Симферополе в Детском парке сошел с рельсов детский паровозик