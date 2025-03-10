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ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми
ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми - РИА Новости Крым, 10.03.2025
ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми
В Казани легковой автомобиль выехал на остановку с людьми, пострадали 11 человек. Об этом со ссылкой на минздрав Татарстана сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T12:33
2025-03-10T12:33
2025-03-10T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Казани легковой автомобиль выехал на остановку с людьми, пострадали 11 человек. Об этом со ссылкой на минздрав Татарстана сообщает РИА Новости.У девяти пострадавших состояние средней степени тяжести, еще двоим гражданам госпитализация не потребовалась.Следком по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.На месте работают правоохранители, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.В конце февраля в Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта на Варшавской улице, которая пересекается с Ленинским проспектом. В результате ДТП погибла женщина-пешеход.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянииВ центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбусВ Крыму машина сбила маленького ребенка на "зебре"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, казань, происшествия, дтп
ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми
В Казани легковой автомобиль наехал на остановку - пострадали 11 человек
12:33 10.03.2025 (обновлено: 12:52 10.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Казани легковой автомобиль выехал на остановку с людьми, пострадали 11 человек. Об этом со ссылкой на минздрав Татарстана сообщает РИА Новости.
"По обновленным данным, в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек", - цитирует агентство слова собеседника.
У девяти пострадавших состояние средней степени тяжести, еще двоим гражданам госпитализация не потребовалась.
Следком по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.
"10 марта 2025 года на остановке общественного транспорта в Казани водитель такси пытаясь объехать маршрутный автобус совершил наезд на находившихся на остановке граждан. В результате пострадали несколько человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - сообщили в ведомстве.
На месте работают правоохранители, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В конце февраля в Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку
общественного транспорта на Варшавской улице, которая пересекается с Ленинским проспектом. В результате ДТП погибла
женщина-пешеход.
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