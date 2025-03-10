https://crimea.ria.ru/20250310/chp-v-kazani---legkovushka-vletela-na-ostanovku-s-lyudmi-1144795063.html

ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми

ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми - РИА Новости Крым, 10.03.2025

ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми

В Казани легковой автомобиль выехал на остановку с людьми, пострадали 11 человек. Об этом со ссылкой на минздрав Татарстана сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T12:33

2025-03-10T12:33

2025-03-10T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Казани легковой автомобиль выехал на остановку с людьми, пострадали 11 человек. Об этом со ссылкой на минздрав Татарстана сообщает РИА Новости.У девяти пострадавших состояние средней степени тяжести, еще двоим гражданам госпитализация не потребовалась.Следком по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.На месте работают правоохранители, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.В конце февраля в Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта на Варшавской улице, которая пересекается с Ленинским проспектом. В результате ДТП погибла женщина-пешеход.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянииВ центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбусВ Крыму машина сбила маленького ребенка на "зебре"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, казань, происшествия, дтп