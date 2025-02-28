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Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам
Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам
В Крыму усилена работа в области безопасности людей на водных объектах. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России, инспекторы проводят рейды по... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T10:07
2025-02-28T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму усилена работа в области безопасности людей на водных объектах. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России, инспекторы проводят рейды по опасным местам.По данным спасателей, сейчас толщина ледовой поверхности на водоемах не превышает семи сантиметров. В этой связи нахождение на льду представляет огромный риск для жизни.Несчастные случаи, как правило, происходят в не предусмотренных для выхода на лед местах, констатировали ранее спасатели. Что делать, если провалился под ледЕсли лед треснул под ногами, спасатели рекомендуют не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение. Следующий шаг – не резко налечь грудью на кромку льда, забросить сперва одну ногу на лед, потом другую и медленно, перекатываясь, двигаться в сторону берега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья на внедорожнике провалилась под лед и погиблаДвое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской областиДевочка провалилась под лед на реке Кубань
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РИА Новости Крым
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Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам

МЧС в Крыму предупреждает об опасности нахождения на тонком льду водоемов

10:07 28.02.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники ГУ МЧС России по Крыму инспектируют замерзшие водоемы в Симферополе
Сотрудники ГУ МЧС России по Крыму инспектируют замерзшие водоемы в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму усилена работа в области безопасности людей на водных объектах. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России, инспекторы проводят рейды по опасным местам.
"Ежедневно инспекторским составом проводятся профилактические обходы водоемов, во время которых проверяют наличие предупреждающих указателей об опасности выхода на лед, проводятся беседы с детьми и взрослыми, любителями зимней рыбалки о соблюдения правил безопасности", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, сейчас толщина ледовой поверхности на водоемах не превышает семи сантиметров. В этой связи нахождение на льду представляет огромный риск для жизни.
Несчастные случаи, как правило, происходят в не предусмотренных для выхода на лед местах, констатировали ранее спасатели.
© ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники ГУ МЧС России по Крыму инспектируют замерзшие водоемы в Симферополе
Сотрудники ГУ МЧС России по Крыму инспектируют замерзшие водоемы в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Сотрудники ГУ МЧС России по Крыму инспектируют замерзшие водоемы в Симферополе

Что делать, если провалился под лед

Если лед треснул под ногами, спасатели рекомендуют не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение. Следующий шаг – не резко налечь грудью на кромку льда, забросить сперва одну ногу на лед, потом другую и медленно, перекатываясь, двигаться в сторону берега.
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