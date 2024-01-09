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Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области
Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области
Двое детей провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщается в ТГ-канале ГУМЧС России по... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T22:06
2024-01-09T22:06
происшествия
ростовская область
новости
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Двое детей провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщается в ТГ-канале ГУМЧС России по региону.По информации СУСК по Ростовской области, оба ребенка - шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра - погибли. "Их тела обнаружены с признаками утопления в воде", - сказано в сообщении. Организована проверка.Отмечается, что в Ростовской области только в Верхнедонском районе уже закрепился лед толщиной десять сантиметров. Во всех остальных районах области реки и озера только начинают сковываться льдом: около берега толщина покрова достигает всего пяти-шести сантиметров, а в середине водоема — не более трех. Такая толщина ледяной корки человека не выдержит, выходить на рыбалку или кататься на коньках еще слишком рано.
https://crimea.ria.ru/20220111/esli-provalilsya-pod-led-kak-spastis-ili-pomoch--sovety-spasateley-1121896428.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, ростовская область, новости, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области

Маленькие мальчик и девочка провалились под лед и погибли в Ростовской области

22:06 09.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛед на реке, архивное фото
Лед на реке, архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Двое детей провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщается в ТГ-канале ГУМЧС России по региону.
"Сегодня в селе Авило-Успенка под лед провалились двое малолетних детей, девочка и мальчик. Очевидцы достали девочку из воды, однако спасти ее не удалось. Поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.
По информации СУСК по Ростовской области, оба ребенка - шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра - погибли.
"Их тела обнаружены с признаками утопления в воде", - сказано в сообщении. Организована проверка.
Отмечается, что в Ростовской области только в Верхнедонском районе уже закрепился лед толщиной десять сантиметров. Во всех остальных районах области реки и озера только начинают сковываться льдом: около берега толщина покрова достигает всего пяти-шести сантиметров, а в середине водоема — не более трех. Такая толщина ледяной корки человека не выдержит, выходить на рыбалку или кататься на коньках еще слишком рано.
Водоем подо льдом
11 января 2022, 07:36
Если провалился под лед: как спастись или помочь – советы спасателей
 
ПроисшествияРостовская областьНовостиОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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