https://crimea.ria.ru/20240109/dvoe-malyshey-provalilis-pod-led-i-pogibli-v-rostovskoy-oblasti-1134071496.html

Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области

Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области

Двое детей провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщается в ТГ-канале ГУМЧС России по... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T22:06

2024-01-09T22:06

2024-01-09T22:06

происшествия

ростовская область

новости

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Двое детей провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщается в ТГ-канале ГУМЧС России по региону.По информации СУСК по Ростовской области, оба ребенка - шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра - погибли. "Их тела обнаружены с признаками утопления в воде", - сказано в сообщении. Организована проверка.Отмечается, что в Ростовской области только в Верхнедонском районе уже закрепился лед толщиной десять сантиметров. Во всех остальных районах области реки и озера только начинают сковываться льдом: около берега толщина покрова достигает всего пяти-шести сантиметров, а в середине водоема — не более трех. Такая толщина ледяной корки человека не выдержит, выходить на рыбалку или кататься на коньках еще слишком рано.

https://crimea.ria.ru/20220111/esli-provalilsya-pod-led-kak-spastis-ili-pomoch--sovety-spasateley-1121896428.html

ростовская область

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2024

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происшествия, ростовская область, новости, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)