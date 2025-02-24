https://crimea.ria.ru/20250224/v-gurzufe-perekroyut-dorogi-i-evakuiruyut-lyudey---v-chem-prichina-1144438157.html

В Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина

В Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина

В Гурзуфе во вторник временно перекроют дороги и проведут учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T17:10

2025-02-24T17:10

2025-02-24T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Гурзуфе во вторник временно перекроют дороги и проведут учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Павленко напомнила, что фото и видеосъемка проводимых мероприятий категорически запрещены. И призвала жителей и гостей ЮБК соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, пользоваться информацией из официальных источников.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитВ Севастополе слышна стрельба

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, ялта, янина павленко, гурзуф, учения