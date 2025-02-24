В Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина
В Гурзуфе 25 февраля временно перекроют дороги и проведут учебную эвакуацию в ходе учений
17:10 24.02.2025 (обновлено: 17:42 24.02.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУчения
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Гурзуфе во вторник временно перекроют дороги и проведут учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"С 10:00 до 15:00 в поселке Краснокаменка (Гурзуф) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц посёлка Краснокаменка. Также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", – говорится в сообщении.
Павленко напомнила, что фото и видеосъемка проводимых мероприятий категорически запрещены. И призвала жителей и гостей ЮБК соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, пользоваться информацией из официальных источников.
Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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