https://crimea.ria.ru/20250223/v-sobstvennost-trekh-munitsipalitetov-kryma-peredadut-zdaniya-dlya-detsadov-1144379341.html

В собственность трех муниципалитетов Крыма передадут здания для детсадов

В собственность трех муниципалитетов Крыма передадут здания для детсадов - РИА Новости Крым, 23.02.2025

В собственность трех муниципалитетов Крыма передадут здания для детсадов

В собственность трех муниципальных образований передадут здания для организации детских садов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T08:38

2025-02-23T08:38

2025-02-23T08:38

крым

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минимущества крыма

лариса кулинич

детский сад

керчь

джанкой

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В собственность трех муниципальных образований передадут здания для организации детских садов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.Так, в муниципальную собственность города Керчь будет передано нежилое здание площадью более 3 тысяч квадратных метров, там планируют создать дошкольное учреждение на 260 человек.В Джанкое передадут нежилое здание площадью более 5 тысяч "квадратов" для обустройства садика также на 260 мест.Кроме того, нежилое здание площадью более 2 тысяч квадратных метров планируют передать в муниципальную собственность Джанкойского района. Здесь, в селе Победное, рассчитывают открыть сад на 150 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках откроют три детских садаВ Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардовВ 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада

крым

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джанкой

джанкойский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минимущества крыма, лариса кулинич, детский сад, керчь, джанкой, джанкойский район