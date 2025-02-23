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В собственность трех муниципалитетов Крыма передадут здания для детсадов
В собственность трех муниципалитетов Крыма передадут здания для детсадов - РИА Новости Крым, 23.02.2025
В собственность трех муниципалитетов Крыма передадут здания для детсадов
В собственность трех муниципальных образований передадут здания для организации детских садов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T08:38
2025-02-23T08:38
2025-02-23T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В собственность трех муниципальных образований передадут здания для организации детских садов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.Так, в муниципальную собственность города Керчь будет передано нежилое здание площадью более 3 тысяч квадратных метров, там планируют создать дошкольное учреждение на 260 человек.В Джанкое передадут нежилое здание площадью более 5 тысяч "квадратов" для обустройства садика также на 260 мест.Кроме того, нежилое здание площадью более 2 тысяч квадратных метров планируют передать в муниципальную собственность Джанкойского района. Здесь, в селе Победное, рассчитывают открыть сад на 150 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках откроют три детских садаВ Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардовВ 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, минимущества крыма, лариса кулинич, детский сад, керчь, джанкой, джанкойский район
В собственность трех муниципалитетов Крыма передадут здания для детсадов
Минимущество Крыма: в собственность трех муниципалитетов передали здания для детсадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В собственность трех муниципальных образований передадут здания для организации детских садов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.
Так, в муниципальную собственность города Керчь будет передано нежилое здание площадью более 3 тысяч квадратных метров, там планируют создать дошкольное учреждение на 260 человек.
В Джанкое передадут нежилое здание площадью более 5 тысяч "квадратов" для обустройства садика также на 260 мест.
Кроме того, нежилое здание площадью более 2 тысяч квадратных метров планируют передать в муниципальную собственность Джанкойского района. Здесь, в селе Победное, рассчитывают открыть сад на 150 детей.
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